الكشف على 8984 مواطن خلال 6 قوافل طبية شاملة بأسيوط

18 حجم الخط

انطلقت بمحافظة أسيوط سلسلة من القوافل التوعوية والعلاجية المجانية وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط وبناء على توجيهات الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان ومتابعة وإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط.

تقديم خدمات طبية مجانية وشاملة

حيث شهدت محافظة أسيوط علي مدار 6 أيام متتالية بإطلاق هذه المبادرة الهامة التي تهدف إلى تقديم خدمات طبية مجانية وشاملة لأهالي المحافظة، حيث ضمت تلك القوافل عيادات تخصصية في الباطنة والأطفال والنساء والتوليد مع توفير العلاج بشكل مجاني بالكامل إلى جانب جلسات التثقيف الصحي والمشورة الأسرية المتقدمة وخدمات الأمومة والطفولة وفحوص المقبلين على الزواج بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

وشارك في تنفيذ القوافل فريق القوافل العلاجية بوزارة الصحة ومديرية الصحة والسكان بأسيوط بالتعاون مع ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والأحياء.

استمرت فعاليات القوافل خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، حيث أقيمت قافلة طبية يوم السبت أول نوفمبر بقرية منقباد التابعة للإدارة الصحية مركز أسيوط، ويوم الأحد بمركز طبي ساحل سليم، ويوم الإثنين برعاية طفل غرب التابع للإدارة الصحية غرب أسيوط، ويوم الثلاثاء بقرية كوم أبو شيل التابعة للإدارة الصحية أبنوب، ويوم الأربعاء بقرية بصرة التابعة للإدارة الصحية الفتح، واختتمت فعاليات القوافل يوم الخميس بالمركز الحضري الجديد بالوليدية التابع للإدارة الصحية شرق أسيوط.

وخلال تصريحاته أكد المعتصم بالله السيوطي المتحدث باسم صحة أسيوط أن هذه القوافل تعكس حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة على ضمان وصول الخدمات الطبية إلى كل مواطن في موقعه وتعزيز مفهوم العدالة الصحية بالمجتمع بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة وتأكيد أن صحة المواطن تظل دائمًا في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار السيوطي إلي أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1907 مواطنًا وصرف العلاج المجاني لهم وفحص 1685 مواطن تردد علي المبادرات و146 مواطنة فحص تنظيم الأسرة بالإضافة إلي فرق التوعية المجتمعية والتثقيف الصحي والإعلام والرائدات الريفيات لنحو 5246 مستفيد، تضمنت التعريف بخدمات المبادرات الرئاسية وأهمية الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة بالوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وأوجه الاستفادة من فتح ملفات صحية عائلية للأسرة.

وأكدت مديرية الصحة والسكان بأسيوط على أن ادارة القوافل العلاجية بقيادة دكتورة مروة احمد حسانين منسق عام القوافل العلاجية بأسيوط ستستأنف خطة القوافل العلاجية المعتمدة بداية من هذا الاسبوع، حرصًا على توفير خدمات صحية متكاملة ومجانية لجميع المواطنين، تحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية وتحسين جودة الحياة لأبناء محافظة أسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.