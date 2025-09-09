الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
قافلة طبية متنقلة تفحص 1627 مواطنًا بقرية دوينة في أسيوط

 أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين جودة الحياة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

 

قوافل طبية متنقلة بجميع التخصصات

 وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تتابع بصفة مستمرة أعمال القوافل الطبية المتنقلة بجميع التخصصات، لتوفير الرعاية الصحية الأولية وإجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة للأهالي بالمجان، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى مزيد من الفحوصات أو التدخلات الطبية إلى المستشفيات المركزية والجامعية.

 

توقيع الكشف الطبي على 1627 حالة خلال يومين

 وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز، تابعت أعمال القافلة الطبية المتنقلة بالوحدة الصحية بقرية دوينه، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1627 حالة خلال يومين في مختلف التخصصات.

قافلة صحة أسيوط تفحص 1098 مواطن بقرية البلايزة

الكشف الطبي على 1200 مواطن فى قافلة مستشفى الأزهر بأسيوط

 وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة الصحة ومحافظة أسيوط لتوفير خدمات صحية متكاملة للأهالي في القرى البعيدة والمحرومة، مؤكدًا استمرارية إطلاق مثل هذه القوافل بقرى ومراكز المحافظة لتغطية أكبر عدد من المواطنين.

