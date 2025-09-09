قافلة طبية متنقلة تفحص 1627 مواطنًا بقرية دوينة في أسيوط

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين جودة الحياة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

قوافل طبية متنقلة بجميع التخصصات

وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تتابع بصفة مستمرة أعمال القوافل الطبية المتنقلة بجميع التخصصات، لتوفير الرعاية الصحية الأولية وإجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة للأهالي بالمجان، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى مزيد من الفحوصات أو التدخلات الطبية إلى المستشفيات المركزية والجامعية.

توقيع الكشف الطبي على 1627 حالة خلال يومين

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز، تابعت أعمال القافلة الطبية المتنقلة بالوحدة الصحية بقرية دوينه، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1627 حالة خلال يومين في مختلف التخصصات.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة الصحة ومحافظة أسيوط لتوفير خدمات صحية متكاملة للأهالي في القرى البعيدة والمحرومة، مؤكدًا استمرارية إطلاق مثل هذه القوافل بقرى ومراكز المحافظة لتغطية أكبر عدد من المواطنين.

