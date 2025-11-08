تحصين 36 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الثاني لحملة مكافحة الوادي المتصدع والحمي القلاعية بأسيوط

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري موضحًا أن الحملة أنهت أسبوعها الثاني بنشاط متواصل وجهود ميدانية أثمرت عن تحصين 36,633 رأس ماشية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن العمل يجري وفق خطة استباقية تهدف إلى رفع المناعة للثروة الحيوانية، مؤكدًا أن تفاعل المربين ومشاركتهم الفاعلة مع فرق التحصين ساهم في تحقيق نتائج متميزة خلال فترة وجيزة.

570 فرقة بيطرية لضمان وصول الخدمة للقرى

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية دفعت بـ 570 فرقة بيطرية إلى الميدان لضمان وصول الخدمة إلى جميع التجمعات القروية، إلى جانب تنفيذ 70 ندوة إرشادية لنشر الوعي بأهمية التحصين الدوري وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية، بما يعزز مفهوم الوقاية كمسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمربين.

تنفيذ 504 زيارة شملت 1,512 منزلًا لمتابعة الحالة الصحية للماشية

وفي سياق متصل، كثفت لجان التقصي البيطري نشاطها الميداني، حيث نفذت 504 زيارات شملت 1,512 منزلًا لمتابعة الحالة الصحية للماشية ورصد أي بؤر اشتباه محتملة، ما ساعد على توجيه جهود التحصين بدقة وفقًا للبيانات الميدانية.

وأعرب اللواء هشام أبوالنصر عن تقديره لجهود الفرق البيطرية وتعاون المواطنين، مؤكدًا أن الحملة تجاوزت كونها إجراءً وقائيًا لتصبح أداة تنموية تسهم في حماية دخول المربين واستقرار القرى، حيث أن كل رأس ماشية يتم تحصينها تمثل حماية لأسرة، ودعمًا للأمن الغذائي في المحافظة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق خلال الأسبوعين الأولين يعكس وعيًا متناميًا لدى المواطنين بأهمية الوقاية، وأن الحملة ستواصل أعمالها حتى تحقيق التغطية الكاملة لكافة المربين في المحافظة، بالتعاون والتكامل بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي لضمان استقرار الثروة الحيوانية وتنميتها بشكل مستدام.

