السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحصين 36 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الثاني لحملة مكافحة الوادي المتصدع والحمي القلاعية بأسيوط

حملة تحصين الماشية
حملة تحصين الماشية بأسيوط، فيتو
18 حجم الخط

 أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري موضحًا أن الحملة أنهت أسبوعها الثاني بنشاط متواصل وجهود ميدانية أثمرت عن تحصين 36,633 رأس ماشية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن العمل يجري وفق خطة استباقية تهدف إلى رفع المناعة للثروة الحيوانية، مؤكدًا أن تفاعل المربين ومشاركتهم الفاعلة مع فرق التحصين ساهم في تحقيق نتائج متميزة خلال فترة وجيزة.

 

570 فرقة بيطرية لضمان وصول الخدمة للقرى 

 وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية دفعت بـ 570 فرقة بيطرية إلى الميدان لضمان وصول الخدمة إلى جميع التجمعات القروية، إلى جانب تنفيذ 70 ندوة إرشادية لنشر الوعي بأهمية التحصين الدوري وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية، بما يعزز مفهوم الوقاية كمسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمربين.

تنفيذ 504 زيارة شملت 1,512 منزلًا لمتابعة الحالة الصحية للماشية

وفي سياق متصل، كثفت لجان التقصي البيطري نشاطها الميداني، حيث نفذت 504 زيارات شملت 1,512 منزلًا لمتابعة الحالة الصحية للماشية ورصد أي بؤر اشتباه محتملة، ما ساعد على توجيه جهود التحصين بدقة وفقًا للبيانات الميدانية.

 وأعرب اللواء هشام أبوالنصر عن تقديره لجهود الفرق البيطرية وتعاون المواطنين، مؤكدًا أن الحملة تجاوزت كونها إجراءً وقائيًا لتصبح أداة تنموية تسهم في حماية دخول المربين واستقرار القرى، حيث أن كل رأس ماشية يتم تحصينها تمثل حماية لأسرة، ودعمًا للأمن الغذائي في المحافظة.

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط

بمشاركة 556 فرقة، استمرار فعاليات حملة تحصين الماشية ضد فيروس SAT-1 في أسيوط

 

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق خلال الأسبوعين الأولين يعكس وعيًا متناميًا لدى المواطنين بأهمية الوقاية، وأن الحملة ستواصل أعمالها حتى تحقيق التغطية الكاملة لكافة المربين في المحافظة، بالتعاون والتكامل بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي لضمان استقرار الثروة الحيوانية وتنميتها بشكل مستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الحمي القلاعية الحملة القومية الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع الطب البيطري اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر الوادي المتصدع حمى الوآدي المتصدع محافظ أسيوط محافظة اسيوط مديرية الطب البيطرى مرضي الحمى القلاعية

مواد متعلقة

تركيب أبواش الحرائق بشوارع وقرى محافظة أسيوط

انتخابات النواب، تجهيز 492 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين ناخب بأسيوط

آمنة 100%، صحة أسيوط تنفي وجود لقاحات البلهارسيا منتهية الصلاحية

تكريم جامعة أسيوط بجائزة "الكنانة" للتميز الرياضي خلال فعاليات مؤتمر WPEA 2025

صحة أسيوط تتابع حالة 22 طالبة أصيبن بإعياء بسبب التجريع ضد البلهارسيا

إزالة 24 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

محافظ أسيوط يكرم المهندس حسن يونس تقديرًا لإسهاماته في تطوير ميادين المدينة

محافظ أسيوط يلبي 3 مطالب لأهالي الحواتكة في منفلوط

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

موعد مباراة سندرلاند ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية