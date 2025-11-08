محافظ أسيوط يجتمع بمسئولي الجمعيات لبحث إقامة معرض دائم لمنتجات خان الخليلي و"التللي"

18 حجم الخط

عقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة بالمحافظة، لمناقشة سبل المشاركة في معرضين بالقاهرة خلال الشهر الجاري، في إطار خطة المحافظة لتسويق منتجات الجمعيات والأسر المنتجة وفتح منافذ جديدة أمامهم للتسويق على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أبوالعيون عرفات مدير عام ري أسيوط، والدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح، والدكتور سعيد مصطفى بكلية التربية النوعية، وداليا تادرس مدير مكتب فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وايهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وناهد فرغلي مدير إدارة التعاون بالديوان العام، وأحمد أبوعلي مدير السياحة بالمحافظة.

عرض منتجات خان الخليلي المتميزة ومنتجات التللي الأسيوطي بالمعرض

وخلال الاجتماع، وجه محافظ أسيوط بعرض منتجات خان الخليلي المتميزة ومنتجات التللي الأسيوطي التي تشتهر بها المحافظة ضمن أجنحة المعرض، مؤكدًا على أهمية إبراز التراث الأسيوطي الأصيل والحرف اليدوية التي تمثل هوية المحافظة الثقافية والاقتصادية.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط تسعى لتوسيع دائرة التسويق أمام منتجات الحرفيين والأسر المنتجة من خلال إقامة منافذ ومعارض دائمة، لافتًا إلى أن المحافظة انتهت من تجهيز منفذ دائم أسفل كوبري فيصل بمدينة أسيوط لعرض منتجات الجمعيات والأسر المنتجة ضمن خطة متكاملة لتسويق منتجاتهم بأسعار مناسبة للمواطنين.

تخصيص معرض دائم آخر بمقر جهاز تنمية المشروعات الجديد

وأوضح محافظ أسيوط أنه سيتم تخصيص معرض دائم آخر بمقر جهاز تنمية المشروعات الجديد المجاور لديوان عام المحافظة، والذي تم تخصيصه ليكون مركزًا دائمًا لعرض وتسويق منتجات المحافظة على مدار العام، في إطار رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المحلي وتشجيع ثقافة العمل والإنتاج.

وشدد على أن الهدف من إقامة هذه المعارض والمنافذ ليس الربح، وإنما تشغيل الشباب ودعم أصحاب الحرف الصغيرة، مشيرًا إلى أن المحافظة قررت أن تكون الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيل باكيات منفذ كوبري فيصل مجانًا، تخفيفًا عن كاهل العارضين ودعمًا لهم في بداية نشاطهم.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين الأسر المنتجة وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية التي تسهم في تحسين الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع الاستمرار في تقديم كل أوجه الدعم الفني واللوجستي لأصحاب هذه المبادرات.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن محافظة أسيوط مستمرة في خطتها نحو تعزيز ثقافة الإنتاج والعمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل تنظيم المعارض الدورية داخل وخارج المحافظة بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي والترويج للمنتج الأسيوطي في مختلف الأسواق.

