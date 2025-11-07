تركيب أبواش الحرائق بشوارع وقرى محافظة أسيوط

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال تركيب أبواش الحرائق بشوارع وقرى مركز ديروط، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م، وذلك في إطار خطة المحافظة لتدعيم منظومة الحماية المدنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى، وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات الدولة برفع كفاءة البنية الأساسية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

المرور الميداني على مواقع العمل لمراجعة نسب التنفيذ

وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز، واصلت تركيب أبواش الحريق تحت إشراف جمال محمود عبد الرحمن، مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة الاستثمارية، ومرفت محمد عبد الحميد، وبدر علي أحمد، حيث قاموا بالمرور الميداني على مواقع العمل لمراجعة نسب التنفيذ والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية وتم التوجيه بضرورة الالتزام بمواعيد التنفيذ المحددة ومتابعة سير العمل ميدانيًا لضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت وبأعلى كفاءة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن محافظة أسيوط مستمرة في تنفيذ كافة بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، لافتًا إلى أن مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية تحظى بأولوية قصوى ضمن خطة التنمية المحلية، لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف مراكز المحافظة.

