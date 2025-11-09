محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام المزارعين للحفاظ على الثروة الحيوانية والزراعية

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تضافر الجهود واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والمعنية لتذليل العقبات والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية والبيطرية المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق الريفية، بما يضمن دعم المزارعين والمربين، والحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية، وتحسين بيئة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

جولة ميدانية لتفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية العونة

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة، نفذت جولة ميدانية لتفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية العونة بمركز ساحل سليم، أحد المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، رافقه خلالها كل من: عبد اللطيف فضالة، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندس حمدي محمد خليل، مدير إدارة الإرشاد الزراعي، والمهندس همام علي، مدير الإدارة الزراعية بساحل سليم، وعدد من مسئولي الإدارة الزراعية والمجمع الخدمي.

وشملت الجولة تفقد مكونات المجمع، الذي يضم جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، ومركزًا إرشاديًا، ومركزًا لتجميع الألبان مجهزًا بأحدث الأجهزة، وذلك للوقوف على مدى جاهزيته للتشغيل الفعلي وتقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تسهيل حصول المزارعين على الخدمات الزراعية والبيطرية المتكاملة ضمن مشروعات "حياة كريمة"، بما يسهم في دعم التنمية الريفية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا متابعته المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف مراكز محافظة أسيوط لضمان سرعة دخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.

