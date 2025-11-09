أسيوط، ضبط محطات وقود تصرفت في 48 طن سولار وبنزين وتحرير 465 محضرا للمخابز والأسواق

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها في تشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود لضبط المخالفين ومنع أي تلاعب في الأسعار أو في السلع المدعمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط في الأسواق.

تحرير 465 محضرًا متنوعًا شملت المخابز البلدية والأسواق

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، شنت حملات تموينية مكثفة بالتنسيق مع الإدارات التموينية الفرعية ومباحث التموين، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 465 محضرًا متنوعًا شملت المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود والمحال التجارية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات استهدفت ضبط المخالفات التموينية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حياة المواطنين أو تهدر حقوقهم.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الجهود أسفرت عن تحرير 399 محضرًا للمخابز البلدية تنوعت بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة، وتوقف جزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان أو لوحة بيانات، والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وفي قطاع الأسواق، تم ضبط 4470 عبوة دهانات منتهية الصلاحية، وضبط محطات وقود تصرفت وجمعت نحو 48 طن سولار وبنزين، بالإضافة إلى 1412 كيلو لحوم وفراخ وكبدة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما تم ضبط 458 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز قام بتجميعها بالمخالفة للقانون، وضبط سلع غذائية ومبيدات زراعية وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية، إلى جانب 8 أجولة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، و٤ أجولة ردة بدون فواتير.

وشملت المحاضر أيضًا 13 محضر غلق لتجار تموينيين، و7 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و4 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و12 محضرًا لمزاولة نشاط بدون ترخيص، إضافة إلى 14 محضرًا آخر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والأسواق التجارية.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن حملات الرقابة التموينية مستمرة يوميًا بجميع المراكز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حرصًا على تحقيق العدالة وحماية المواطنين من أي ممارسات غير مشروعة.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط خصصت بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على أرقام (114)، أو عبر الأرقام الأرضية (088/2135858 – 088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها.

