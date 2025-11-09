إزالة 40 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في 8 مراكز بأسيوط

18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة 40 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتصدي للبناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

استرداد 108 فدان أراضى زراعية

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة 550 مترا مربعا من المباني، واسترداد 108 أفدنة و4 قراريط و21 سهما من الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل حزم.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في نطاق 8 مراكز وحي، وهي: ساحل سليم، صدفا، القوصية، منفلوط، الفتح، الغنايم، أبنوب، ديروط، بالإضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، فضلًا عن التنسيق الكامل مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، باستخدام معدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة.

استرداد أراضي تقنين إصلاح زراعي بساحل سليم

وأشار اللواء هشام أبوالنصر أن الإزالات تضمنت 3 حالات تعدٍّ لاسترداد أراضي تقنين إصلاح زراعي بمركز ساحل سليم، و4 حالات إزالة فورية لتعديات على أراضٍ زراعية بمركز القوصية، و16 حالة إزالة فورية تعدٍّ على أراضي زراعية بمركز الفتح، و3 حالات بمركز أبنوب و10 حالات بمركز ديروط تعديات على أراضي تابعة للريف المصري، وحالة واحدة بكل من صدفا ومنفلوط والغنايم على أراضٍ زراعية، مؤكدًا استمرار تنفيذ تلك الحملات في مختلف المراكز لاسترداد حق الدولة وردع المخالفين.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍّ أو بناء مخالف، من خلال الخط الساخن (114)، أو عبر الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.