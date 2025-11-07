الجمعة 07 نوفمبر 2025
محافظات

انتخابات النواب، تجهيز 492 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين ناخب بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر انطلاقها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتهيئة المناخ الملائم أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية

 

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، وتوفير جميع سبل الدعم والتيسيرات اللازمة بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة وآمنة تعكس الصورة الحضارية لمحافظة أسيوط وأبنائها.

 

تجهيز 402 مركز انتخابي 

 

وأكد محافظ أسيوط أنه تم تجهيز 402 مركز انتخابي يضم 492 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية رفعت درجة الاستعداد بجميع المراكز والأحياء، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين المقار الانتخابية ومحيطها، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تعكس وعي أبناء أسيوط وصورتهم الحضارية.

 

انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الموقف على مدار الساعة 

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة أسيوط لمتابعة الموقف على مدار الساعة، إلى جانب الغرف الفرعية بالمراكز والمديريات، لمتابعة آخر الترتيبات الميدانية ومراجعة جاهزية المقار الانتخابية، مؤكدًا على التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة وانتظام.

 

توفير كراسي متحركة ومظلات أمام اللجان لخدمة كبار السن وذوي الهمم

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه وجه بتوفير كراسي متحركة ومظلات ووسائل تهوية أمام اللجان لخدمة كبار السن وذوي الهمم، مع التأكيد على استمرار الخدمات الحيوية من مياه وكهرباء واتصالات خلال يومي التصويت، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بجميع الفئات ودعم مشاركتهم في الحياة العامة، وفيما يتعلق بخطة التأمين، أوضح إنه تم التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين المقار الانتخابية ومحيطها، وتوفير مولدات كهرباء احتياطية تحسبًا لأي طارئ، إلى جانب المتابعة اللحظية من خلال منظومة المراقبة المرئية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة التعامل مع أي موقف على مدار الساعة.

 

وأشار أبوالنصر إلى أن محافظة أسيوط تضم هذا العام 4 لجان عامة بإجمالي 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة، يتنافس فيهم 105 مرشحين بالنظام الفردي و12 مرشحًا بنظام القوائم، موزعين على 4 دوائر انتخابية هي الدائرة الأولى ومقرها الصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي وتشمل أول وثان ومركز أسيوط، والدائرة الثانية ومقرها معهد القوصية الإعدادي الثانوي بنين وتشمل مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، والدائرة الثالثة ومقرها الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالناصرية وتشمل مراكز الفتح والبداري وساحل سليم وأبنوب وقسم أسيوط الجديدة، والدائرة الرابعة ومقرها مركز شباب أبوتيج وتشمل مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم.

الجبهة الوطنية في مؤتمر بأسيوط لدعم مرشحى القائمة: نخوض الانتخابات لخدمة الوطن والمواطن

كلاكيت تاني مرة، قصة إليزابيث شاكر مرشحة "القائمة الوطنية" من الطب إلى عشق العمل الخدمي (فيديو)

 

واختتم المحافظ تصريحاته بدعوة أبناء أسيوط إلى المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية، ودعمًا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو مستقبل أفضل لمصر.

