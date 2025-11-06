تكريم جامعة أسيوط بجائزة "الكنانة" للتميز الرياضي خلال فعاليات مؤتمر WPEA 2025

18 حجم الخط

شهدت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للتربية البدنية والعلوم الرياضية (WPEA 2025) تكريم جامعة أسيوط والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، بمنحه جائزة الكنانة للتميز الرياضي التي أطلقتها النقابة العامة للمهن الرياضية، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم مسيرة التعليم الجامعي وتعزيز مكانة البحث العلمي في خدمة التنمية المستدامة، فضلًا عن دوره الريادي في ترسيخ جسور التعاون الدولي.

وجاء التكريم خلال مراسم الحفل المقام ضمن فعاليات المؤتمر، الذي نُظم برعاية النقابة العامة للمهن الرياضية، بالتعاون مع التحالف العالمي للتربية البدنية (WPEA)، وبشراكة استراتيجية مع جامعة أسيوط ممثلة في كلية علوم الرياضة وجامعة شرق الصين العادية.

وحضر مراسم التكريم نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور فتحي ندا النقيب العام للمهن الرياضية، والدكتور ليو جي رئيس الاتحاد العالمي للتربية البدنية، والدكتور فهد بن نايف الفقير رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة جلوس، والدكتور عماد سمير عميد كلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط، والبروفيسور شياوازان ونغ عميد كلية التربية البدنية بجامعة شرق الصين، والدكتور جمال محمد علي الأمين العام للنقابة، إلى جانب لفيف من الرموز الأكاديمية والرياضية من أكثر من عشرين دولة.

وتُعد جائزة الكنانة أول جائزة وطنية علمية تُطلقها النقابة العامة للمهن الرياضية، وتهدف إلى تكريم القامات الأكاديمية والرموز العلمية التي أسهمت في تطوير الفكر الرياضي والعلمي والنهوض بمهنة التربية الرياضية محليًا ودوليًا، بما يجسد رؤية النقابة في دعم التميز والإبداع وتشجيع الكفاءات الوطنية على مواصلة مسيرة العطاء.

توسيع مجالات التعاون الدولي

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن خالص تقديره واعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أنه يمثل وسام تقدير لكل ما تحققه جامعة أسيوط من إنجازات علمية وأكاديمية بفضل جهود علمائها وباحثيها ومنسوبيها مشيرا إلى أن جائزة الكنانة تحمل بُعدًا وطنيًا، وتُسلّط الضوء على النماذج التي تسهم بعلمها وجهدها في بناء الوطن، مؤكدًا أن الجامعة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للارتقاء بالبحث العلمي وتوسيع مجالات التعاون الدولي بما يواكب تطلعات الدولة المصرية لبناء مجتمع المعرفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور فتحي ندا أن الجائزة تُجسّد فلسفة النقابة في دعم الإبداع والتميز، وتأتي لتكريم رموز العلم والفكر الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في المحافل العلمية والرياضية، مشيرًا إلى أن الدكتور أحمد المنشاوي يُعد نموذجًا رائدًا في القيادة الجامعية الملهمة التي تجمع بين الرؤية العلمية والإنسانية في خدمة المجتمع.

واختُتمت مراسم الحفل بعرض فيلم توثيقي قصير استعرض مسيرة الجائزة وأهدافها في نشر ثقافة التميز العلمي وتشجيع الإبداع في مجالات الرياضة والبحث الأكاديمي، وترسيخ قيم الاعتزاز بالكفاءات الوطنية، وتعزيز الدور الريادي لمصر في بناء الجسور الثقافية والعلمية بين الشعوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.