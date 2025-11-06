إزالة 24 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية في استرداد 846 متر مربع من المباني المخالفة، بالإضافة إلى 3 أفدنة و4 قراريط و6 أسهم من الأراضي الزراعية، وذلك خلال تنفيذ 24 حالة إزالة تعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية في 6 مراكز، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة باسترداد حقها وردع المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة شملت مراكز ساحل سليم، منفلوط، الفتح، صدفا، أبنوب، والغنايم، مؤكدًا استمرار الحملات دون أي تهاون أو استثناء، وفقًا للجدول الزمني المحدد وطبقًا لأحكام القانون.

استرداد أراضي الدولة من واضعي اليد

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، الرامية إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي للبناء العشوائي، واسترداد أراضي الدولة من واضعي اليد.

الاستعانة بمعدات المراكز لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن تنفيذ الإزالات تم بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، إلى جانب وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن الحملات تمكنت من إزالة 14 حالة تعدي على أراضي حماية النيل وأملاك الري بمركز أبنوب، و3 حالات تعدي بمركز ساحل سليم على أراضي الإصلاح الزراعي، إلى جانب إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بمراكز منفلوط وصدفا والغنايم، فضلًا عن إزالة حالة واحدة لمتغيرات مكانية بنطاق مركز الفتح.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات بناء من خلال الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

