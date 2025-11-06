صحة أسيوط تتابع حالة 22 طالبة أصيبن بإعياء بسبب التجريع ضد البلهارسيا

18 حجم الخط

تواصل مديرية الصحة بمحافظة أسيوط رعاية 22 طالبة استقبلهن مستشفى ساحل سليم المركزي، من إحدى المدارس الإعدادية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، مصابات بحالة إعياء وغثيان، بسبب تناول أقراص التجريع ضد البلهارسيا.

تفاصيل الواقعة وورود بلاغ بها

تعود أحداث الواقعة الي تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا يفيد بوصول 22 طالبة من إحدى المدارس الإعدادية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، لمستشفى ساحل سليم المركزي، مصابات بحالة إعياء وغثيان.

وعلى الفور انتقلت ؛ قوات الشرطة وضباط المباحث ومسئولي مديرية التربية والتعليم، وبالفحص والمعاينة تبين صحة الواقعة وبسؤالهن تبين تناولهن أقراص تطعيم ضد البلهارسيا، ضمن حملة التطعيم بالمدارس.

وفي هذا السياق أكدت مديرية الصحة بأسيوط، أنه من الطبيعي حدوث أعراض الغثيان والإعياء عقب التجريع أقراص تطعيم البلهارسيا، مؤكدة أنه لا داعي للقلق وأن ما يحدث أمر طبيعي وانها تتابع لحظة بلحظة خروج الطالبات وتقديم الرعاية الصحية لهن

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة بواسطة أطباء مستشفى ساحل سليم المركزي بأسيوط للطالبات والتأكد من سلامتهن، وجار خروجهن بالتتابع بعد الاطمئنان عليهن.

