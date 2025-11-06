الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة أسيوط تتابع حالة 22 طالبة أصيبن بإعياء بسبب التجريع ضد البلهارسيا

طالبات مدرسة اعدادية
طالبات مدرسة اعدادية بأسيوط،فيتو
18 حجم الخط

تواصل مديرية الصحة بمحافظة أسيوط رعاية 22 طالبة استقبلهن مستشفى ساحل سليم المركزي، من إحدى المدارس الإعدادية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، مصابات بحالة إعياء وغثيان، بسبب تناول أقراص التجريع ضد البلهارسيا.

تفاصيل الواقعة وورود بلاغ بها 

تعود أحداث الواقعة الي تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط،  إخطارًا يفيد بوصول  22 طالبة من إحدى المدارس الإعدادية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، لمستشفى ساحل سليم المركزي، مصابات بحالة إعياء وغثيان.

وعلى الفور انتقلت ؛ قوات الشرطة وضباط المباحث ومسئولي مديرية التربية والتعليم، وبالفحص والمعاينة تبين صحة الواقعة وبسؤالهن تبين تناولهن أقراص تطعيم ضد البلهارسيا، ضمن حملة التطعيم بالمدارس.

وفي هذا السياق أكدت مديرية الصحة بأسيوط، أنه من الطبيعي حدوث أعراض الغثيان والإعياء عقب التجريع أقراص تطعيم البلهارسيا، مؤكدة أنه لا داعي للقلق وأن ما يحدث أمر طبيعي وانها تتابع لحظة بلحظة خروج الطالبات وتقديم الرعاية الصحية لهن 

انتهاء حملة التجريع الجماعي لإصابات البلهارسيا بقرى الدقهلية

انطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا بقرى أسيوط

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة بواسطة أطباء مستشفى ساحل سليم المركزي بأسيوط للطالبات والتأكد من سلامتهن، وجار خروجهن بالتتابع بعد الاطمئنان عليهن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الاسعافات الاولية البلهارسيا اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط أمن أسيوط تقديم الاسعافات الاولية محافظة اسيوط مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط مركز ساحل سليم مدير أمن أسيوط مستشفي ساحل سليم

مواد متعلقة

إزالة 24 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

محافظ أسيوط يكرم المهندس حسن يونس تقديرًا لإسهاماته في تطوير ميادين المدينة

محافظ أسيوط يلبي 3 مطالب لأهالي الحواتكة في منفلوط

تنفيذي أسيوط: حصر المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة (فيديو)

استرداد 3374 فدانًا و1399 مترا خلال تنفيذ 44 قرار إزالة بأسيوط

كلاكيت تاني مرة، قصة إليزابيث شاكر مرشحة "القائمة الوطنية" من الطب إلى عشق العمل الخدمي (فيديو)

قائمة من أجل مصر تحشد الآلاف في مؤتمر المرشح إيهاب مختار بأسيوط (فيديو)

محافظ أسيوط ورئيس جهاز تنمية المشروعات يتفقدان المنطقة الصناعية

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

محامي هدير عبد الرازق يقدم مقترحا إلى البرلمان لإلغاء عبارة "الاعتداء على القيم الأسرية"

بعد صفقة علم الروم، رئيس الوزراء لـ المواطنين: النجاحات الاقتصادية ثمرة صبركم

بيان عاجل لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا 

طلاب المجمع التعليمي بالإسماعيلية يودعون زميلهم ضحية حادث دهس الأتوبيس (صور)

مدبولي: الديار القطرية تسدد 3.5 مليار دولار لمصر ضمن مشروع "علم الروم" نهاية ديسمبر

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

بعد صفقة الديار القطرية، تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

عباس شومان يشرح أحكام الميراث وطرق توزيع التركة في ندوة بـ "خريجي الأزهر"

المزيد
الجريدة الرسمية