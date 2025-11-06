آمنة 100%، صحة أسيوط تنفي وجود لقاحات البلهارسيا منتهية الصلاحية

18 حجم الخط

نفت مديرية الشئون الصحية بأسيوط كل الشائعات المتداولة حول وجود أدوية أو لقاحات منتهية الصلاحية، مشددة على أن كل المستحضرات المستخدمة سليمة ومأمونة تمامًا، ونحن نحمي صحة أبنائنا بكل حزم ومسؤولية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط عقار تجريع البلهارسيا آمن تمامًا، صلاحيته سارية، ويُنفذ البرنامج بنجاح منذ سنوات طويلة دون أي مشكلات.

تجريع أكثر من نصف طالبات المدرسة يوم الأربعاء دون أي أعراض

وأضاف وكيل الصحة أسيوط تم تجريع أكثر من نصف طالبات المدرسة يوم الأربعاء دون أي أعراض وتم تجريع 160 حالة البوم الخميس دون أي مضاعفات مشيرا إلى أن ما حدث بدأ بشكوى طالبة واحدة بمغص معوي في مستشفى ساحل سليم، ثم انتشر الخوف بين زميلاتها، مما أدى إلى نقل 41 طالبة بسبب الهلع النفسي فقط.

وعلى الفور انتقلت قيادات مديرية الصحة بأسيوط، وتم اجراء جميع الفحوصات اللازمة، وغادرت جميع الطالبات المستشفى بصحة جيدة تمامًا.

