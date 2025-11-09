طريقة عمل كرات البطاطس بالجبن المقرمشة، مقبلات سريعة وشهية

18 حجم الخط

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبن المقرمشة تُعد واحدة من أشهى وأبسط المقبلات التي يمكن تقديمها في أي وقت، سواء في وجبات الغداء أو العشاء، أو كوجبة خفيفة أثناء الجلسات العائلية والسهرات.





كرات البطاطس بالجبن المقرمشة تجمع بين الطعم الغني للبطاطس المهروسة والقوام الذائب للجبن مع القشرة المقرمشة الذهبية التي تضيف لمسة من اللذة لا تقاوم.



تتميز هذه الوصفة بأنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو وقت طويل، كما أنها محببة للأطفال والكبار على حد سواء، ويمكن تنويع نكهاتها حسب الرغبة.





المكونات الأساسية لكرات البطاطس:

3 حبات بطاطس متوسطة الحجم، مسلوقة ومهروسة جيدًا

نصف كوب من الجبن الموزاريلا المبشور (أو أي نوع مفضل من الجبن القابل للذوبان مثل الشيدر أو الكيري)

2 ملعقة كبيرة من النشا أو الدقيق لتماسك العجينة

بيضة واحدة (يمكن استبدالها بملعقة كبيرة من الحليب والنشا للنباتيين)

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود

رشة بابريكا أو كاري لإضافة نكهة مميزة

بقدونس مفروم (اختياري لإضافة لون ونكهة)

كوب من البقسماط المطحون (للتغطية)

زيت نباتي للقلي

كرات البطاطس بالجبن

طريقة التحضير:

تحضير الخليط:

بعد سلق البطاطس وهرسها وهي دافئة، يُضاف إليها الجبن المبشور، والنشا، والملح، والفلفل، والبابريكا، والبقدونس. تُخلط المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة يمكن تشكيلها بسهولة باليد.

تشكيل الكرات:

تُؤخذ كمية صغيرة من الخليط وتُكور بحجم حبة الجوز تقريبًا. يمكن إدخال قطعة صغيرة من الجبن داخل كل كرة لنتيجة أكثر طراوة عند القضم.

التغطية:

تُغمس الكرات في البيض المخفوق أولًا، ثم تُمرر في البقسماط حتى تُغلف جيدًا. للحصول على قوام أكثر قرمشة، يمكن تكرار الخطوة مرتين.

التبريد:

يُفضل وضع الكرات في الفريزر لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل القلي لتتماسك أكثر ولا تتفتت أثناء الطهي.

القلي:

تُقلى الكرات في زيت ساخن على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجهات، ثم تُرفع وتُصفى على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

اقتراحات للتقديم:

يمكن تقديم كرات الجبن والبطاطس المقرمشة مع صوصات متنوعة مثل:

صوص الثوم والمايونيز لمحبي النكهات الغنية.

الكاتشب والمايونيز المخفوقان معًا لإضفاء توازن بين الحموضة والدسم.

صوص الحار الحلو لمحبي النكهات القوية.

كما يمكن تقديمها بجانب أطباق رئيسية مثل الدجاج المشوي أو البرجر أو السندويشات، لتكون مكملًا مثاليًا لوجبة متكاملة.

نصائح لنجاح الوصفة:

يجب أن تكون البطاطس جافة بعد السلق حتى لا تصبح العجينة لينة جدًا.

لا يُنصح بإضافة كميات كبيرة من الجبن داخل الكرات حتى لا تذوب وتخرج أثناء القلي.

يمكن خبز الكرات في الفرن بدلًا من القلي لجعلها أخف في السعرات الحرارية، وذلك بوضعها على صينية مدهونة بالزيت وخبزها على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

إذا رغبتِ في لمسة شرقية، يمكن إضافة رشة كمون أو نعناع مجفف للخليط.

الفوائد الغذائية:

رغم أن كرات الجبن والبطاطس تُعتبر من المقبلات الشهية، إلا أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة؛ فالبطاطس مصدر غني بالكربوهيدرات التي تمنح الطاقة، بينما الجبن يمد الجسم بالكالسيوم والبروتين. ومع ذلك، يُنصح بالاعتدال في تناولها، خاصة إذا كانت مقلية، لتجنب الدهون الزائدة.

