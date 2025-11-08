طريقة عمل كومبير البطاطا الحلوة بمكونات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل كومبير البطاطا الحلوة، البطاطا الحلوة من أكثر الأطعمة المحبوبة في فصل الشتاء، فهي تجمع بين الطعم الرائع والفوائد الصحية الكثيرة.

أما عند تحضيرها على طريقة الكومبير وهي كلمة تركية تعني البطاطا المشوية المحشوة، فإنها تتحول إلى وجبة دسمة ومغذية ومليئة بالطاقة، خاصة إذا أضفنا إليها العسل والزبيب أو النوتيلا لتصبح طبق حلو دافئ يناسب الفطور أو العشاء أو حتى وجبة خفيفة بين الوجبات.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كومبير البطاطا الحلوة.

مكونات عمل كومبير البطاطا الحلوة:-

2 حبة بطاطا حلوة كبيرة الحجم

2 ملعقة كبيرة زبدة

رشة قرفة ناعمة

رشة فانيليا

رشة ملح صغيرة لتوازن الطعم

للحشوة:

3 ملاعق كبيرة من الزبيب

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من جوز الهند المبشور اختياري لإضافة نكهة مميزة

حفنة من عين الجمل أو اللوز المجروش للتزيين

يمكن إضافة نوتيلا حسب الرغبة

طريقة عمل كومبير البطاطا الحلوة

اغسلي البطاطا الحلوة جيدا بدون تقشيرها، لأن القشرة تحتوي على ألياف غذائية مهمة.

جففيها بورق مطبخ، ثم قومي بثقبها بالشوكة في عدة أماكن حتى تنضج من الداخل بسهولة.

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

ضعي البطاطا في صينية مبطنة بورق فويل أو ورق زبدة، ثم ادخليها الفرن لمدة تتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعة، حسب حجم البطاطا.

يمكنك أيضا شويها على الفحم أو في المقلاة الهوائية لمدة 30 إلى 40 دقيقة.

أثناء خبز البطاطا، ضعي الزبيب في كوب ماء دافئ لمدة 10 دقائق حتى ينتفخ ويصبح طري.

صفي الزبيب من الماء، ثم أضيفي إليه العسل والقرفة وجوز الهند المبشور وامزجيهم جيدا.

يمكنك أيضا تحمير الزبيب قليلا في ملعقة زبدة على نار هادئة ليتكرمل ويكتسب طعم أغنى.

بعد أن تنضج البطاطا الحلوة وتصبح طرية، اخرجيها من الفرن واتركيها تبرد قليلا حتى يمكن لمسها.

اقطعي كل حبة من المنتصف طوليا دون أن تفصليها تماما.

باستخدام شوكة، اهرسي قلب البطاطا قليلا داخل القشرة حتى تصبح لينة من الداخل.

أضيفي الزبدة وقلبي برفق داخل كل نصف لتتوزع النكهة.

أضيفي خليط الزبيب بالعسل فوق البطاطا ووزعيه جيدا.

يمكنك تزيين الوجه برشة من القرفة، وبعض المكسرات المجروشة، وخيوط من العسل لإضفاء شكل جذاب وطعم مدهش.

ويمكن وضع النوتيلا مع الزبد والمكسرات فقط بدلا من حشو الزبيب حسب الرغبة.

ويمكن إضافة قشدة على حشوة الزبيب مع رشة عسل ومكسرات.

لنجاح الوصفة، استخدمي بطاطا حلوة بلدية لأنها أكثر حلاوة وطراوة بعد الشوي.

يمكن إضافة قطع تفاح مطهية بالقرفة أو موز مهروس مع الحشوة لمزيد من الغنى.

لتقديم فاخر، يمكنك رش القليل من السمسم المحمص أو صوص الكراميل على الوجه.

هذه الوصفة مناسبة للأطفال لأنها طبيعية وخالية من السكر الصناعي، ومشبعة جدا في نفس الوقت.

