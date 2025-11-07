طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز والكبد فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز، الفراخ المحشية بالأرز من الأكلات الشرقية الشهية والمحبوبة في كثير من البيوت العربية، خاصة في المناسبات والعزومات.

وطريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز، سهلة وبسيطة فهي تجمع بين الطعم الغني للفراخ المتبلة والنكهة الرائعة للأرز المتشرب بعصارة الدجاج والتوابل.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز.

مكونات عمل الفراخ المحشية بالأرز:-

دجاجة كاملة حوالي 1.5 كيلو منظفة جيدا

عصير ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج

2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت

ورق لورا وحبهان اختياري عند السلق أو التحميص

مكونات الحشو:

كوب ونصف أرز مصري مغسول ومصفى

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

ملعقتان كبيرتان من الزيت أو السمن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من القرفة

نصف ملعقة صغيرة من الكركم أو الكاري للون ونكهة مميزة

مكعب مرقة

نصف كوب كبد وقوانص مفرومة اختياري

كوب ماء أو مرق دجاج ساخن

الفراخ المحشية

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز:-

اغسلي الفراخ جيدا بالماء والملح والليمون للتخلص من أي روائح.

صفيها جيدا ثم افركيها بخليط من الليمون والملح والفلفل الأسود والبابريكا والقرفة والثوم والبصل البودرة وبهارات الدجاج.

اتركيها في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل، ويفضل ليلة كاملة في الثلاجة حتى تتشرب النكهات.

في قدر على النار، سخني الزيت أو السمن، ثم أضيفي البصل المفروم وشوحيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الكبد والقوانص المفرومة وقلبيها حتى تنضج قليلا.

أضيفي الأرز المغسول وقلبيه مع البصل والكبد لعدة دقائق.

تبليه بالملح، والفلفل، والقرفة، والكركم، ثم أضيفي كوب المرق الساخن واتركيه على نار هادئة حتى يتشرب الأرز السوائل دون أن ينضج تماما يطهى نصف سوى فقط.

اتركي الحشو ليبرد قليلا قبل استخدامه.

قومي بحشو الفراخ بالأرز برفق باستخدام ملعقة صغيرة، مع ترك مسافة بسيطة حتى لا يتمزق الجلد أثناء الطهي.

أغلقي فتحة الحشو باستخدام خلة أسنان أو خيط المطبخ.

يمكنك أيضًا حشو الرقبة أو تحت الجلد بقليل من الأرز أو الزبدة لزيادة الطراوة.

ضعي الفراخ المحشية في قدر كبير مع ماء مغلي مضاف إليه ورق لورا وحبهان وبصلة مقطعة.

اتركيها تسلق على نار متوسطة لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى تنضج نصف نضج.

اخرجيها من المرق وضعيها في صينية فرن.

وادهنيها بخليط من الزبدة والبابريكا والليمون، ثم أدخليها الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 25 دقيقة حتى تتحمر وتكتسب لون ذهبي.

أو ضعي الفراخ المحشية في صينية فرن مدهونة بالزيت.

وغطيها بورق فويل وأدخليها الفرن على حرارة متوسطة 180 درجة لمدة ساعة ونصف تقريبا.

وفي آخر 15 دقيقة، انزعي الفويل وادهني الفراخ بالزبدة أو الصوص الناتج من تسويتها، ثم اتركيها تتحمر.

لنجاح الفراخ المحشية، لا تملئي الفراخ بالأرز بالكامل حتى لا يخرج أثناء الطهي.

يمكن استخدام أرز بسمتي لمذاق مختلف ولمسة فخمة.

عند التقديم، قطعي الفراخ بحذر حتى يظهر شكل الأرز الجميل داخلها.

قدميها مع سلطة الزبادي أو التومية أو طبق من البطاطس المحمّرة.

يمكن استخدام المرق الناتج عن السلق لعمل شوربة لذيذة بجانب الوجبة.

قدمي الفراخ المحشية بالأرز على طبق كبير مزين بشرائح الليمون والبقدونس، وضعي حولها الأرز المتبقي أو الخضروات المشوية.

هذه الوجبة تعتبر مثالية للعزائم والعائلة، وتضفي لمسة من الفخامة على مائدتك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.