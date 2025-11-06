18 حجم الخط

رولات الجلاش بحشو السبانخ والجبن من الوصفات الشرقية الشهية التي تجمع بين الطعم المقرمش من الخارج والحشوة الكريمية الغنية بالنكهة من الداخل.

وهي وجبة يمكن تقديمها كطبق جانبي فاخر على المائدة أو كمقبلات لوجبات الغداء والعشاء، بل وتناسب أيضا الولائم والعزومات.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل رولات الجلاش بحشو السبانخ والجبن.

مكونات عمل رولات الجلاش:-

نصف كيلو جلاش

نصف كوب زبدة أو سمن ذائب

رشة صغيرة من الملح والفلفل الأسود

بيضة واحدة اختيارية للدهن قبل الخبز لإعطاء لون ذهبي جميل

لتحضير الحشوة

2 كوب سبانخ طازجة مفرومة أو مجمدة ومصفاة جيدا من الماء

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

كوب جبن فيتا أو جبنة بيضاء مالحة حسب الرغبة

نصف كوب جبن موتزاريلا مبشور لإضافة ملمس مطاطي لذيذ

رشة من جوزة الطيب اختياري

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

طريقة عمل رولات الجلاش بحشو السبانخ والجبن:-

في مقلاة على النار، ضعي ملعقة الزيت أو الزبدة وسخنيها قليلا.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون شفاف.

أضيفي السبانخ تدريجيا وقلبيها حتى تذبل تماما ويتبخر كل الماء الزائد منها.

أغلقي النار واتركي الخليط ليبرد قليلا.

بعد أن يبرد، أضيفي الجبن الفيتا والموتزاريلا وجوزة الطيب والفلفل الأسود، وقلبي جيدا حتى تمتزج المكونات.

يمكنك إضافة القليل من الجبن الكريمي إذا كنتى ترغبين في قوام أكثر نعومة وغنى.

خذي ورقة جلاش واحدة وادهنيها بخفة بالزبدة أو السمن الذائب.

ضعي فوقها ورقة أخرى من الجلاش وادهنيها أيضا للحصول على قوام مقرمش ومتماسك.

ضعي ملعقة كبيرة من حشوة السبانخ والجبن على أحد أطراف الورقة ثم لفيها بشكل رول محكم.

كرري الخطوات حتى تنتهي كمية الجلاش والحشوة.

رصي الجلاش في صينية مدهونة بالسمن أو مبطنة بورق الخبز.

بعد الانتهاء من تشكيل الرولات، ادهني وجهها بكمية بسيطة من الزبدة أو البيض المخفوق حسب الرغبة.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية (حرارة متوسطة).

أدخلي الصينية إلى الفرن واتركيها لمدة 20 إلى 25 دقيقة، أو حتى تتحول الرولات إلى لون ذهبي جميل ومقرمش.

بعد خروجها من الفرن، اتركيها تبرد قليلا قبل التقديم حتى تحتفظ بشكلها المقرمش.

قدميها مع صوص الزبادي بالثوم والنعناع أو صلصة اللبن الزبادي مع الطحينة للحصول على مذاق شرقي متكامل.

يمكن أيضا تقديمها مع صلصة رانش أو جبنة بارميزان مبشورة لمن يحب النكهات الغربية.

لتقديم فاخر، يمكنك تقطيع الرولات إلى شرائح صغيرة وتزيينها برشة بقدونس مفروم.

