السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية: ضبط جرائم اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي
18 حجم الخط

واصلت أجهزة  وزارة الداخلية، جهودها  لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالنقد الاجنبي المضاربة على العملات ضبط المخالفين وزارة الداخلية مكافحة جرائم الأموال العامة حماية الاقتصاد القومي قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم بمخابز سياحية في حملات رقابية بالمحافظات

ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين بالبحيرة

ضبط 6 رجال و5 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط 64 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين و110 آلاف مخالفة مرورية

حالة الطرق اليوم، تعرف على حركة المرور في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

ضبط قائد دراجة نارية اصطدم وأتلف سيارة سيدة في المنوفية (فيديو)

القبض على صاحب شركة لطمسه لوحات سيارته بالدقهلية

القبض على 4 سائقين ميكروباص بموكب زفاف بتهمة تعطيل حركة المرور في الفيوم

الأكثر قراءة

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام؟

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

المزيد
الجريدة الرسمية