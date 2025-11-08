السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق وطالب بسبب "التزلج خلف الميكروباص" بالشرقية

المتهمين
المتهمين
18 حجم الخط

 كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بالسماح لأحد الأشخاص بالتشبث بالسيارة أثناء سيرها وهو يرتدي حذاء تزلج، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة الشرقية.

 

 بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة التي تبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها ومرتكب الواقعة (سائق، طالب – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان).

وبمواجهتهما، أقر الطالب بارتكابه الفعل بقصد اللهو، دون إدراك حجم الخطورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرقية العاشر من رمضان حوادث الطرق التزلج ميكروباص الامن العام وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية: ضبط جرائم اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

"الأحوال المدنية" يواصل إيفاد القوافل لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم بمخابز سياحية في حملات رقابية بالمحافظات

ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين بالبحيرة

ضبط 6 رجال و5 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط 64 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين و110 آلاف مخالفة مرورية

حالة الطرق اليوم، تعرف على حركة المرور في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

ضبط قائد دراجة نارية اصطدم وأتلف سيارة سيدة في المنوفية (فيديو)

الأكثر قراءة

تدشين مبادرة "هنزور معبد الأقصر بالجلابية"، رد صعيدي على الإساءة للزي التراثي

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية