ضبط سائق وطالب بسبب "التزلج خلف الميكروباص" بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بالسماح لأحد الأشخاص بالتشبث بالسيارة أثناء سيرها وهو يرتدي حذاء تزلج، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة الشرقية.

بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة التي تبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها ومرتكب الواقعة (سائق، طالب – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان).

وبمواجهتهما، أقر الطالب بارتكابه الفعل بقصد اللهو، دون إدراك حجم الخطورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

