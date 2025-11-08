السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

"الأحوال المدنية" يواصل إيفاد القوافل لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين

استخراج الأوراق الثبوتية
استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين
18 حجم الخط

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة بمحافظات: القاهرة – الجيزة – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية.

وأسفرت جهود هذه القوافل خلال الفترة الأخيرة عن استخراج 7037 بطاقة رقم قومي و30605 مصدرات مميكنة. ونظرًا للإقبال المتزايد، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المذكورة اعتبارًا من 8/11/2025. 

 

كما واصل القطاع استقبال الاتصالات الجماهيرية عبر أرقام 15340 للطلبات العامة و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في نفس اليوم، بما أسفر عن استخراج 800 بطاقة رقم قومي و134 مصدرًا مميكنًا.

وفي إطار الاستجابة للحالات الإنسانية، تم إرسال مأموريات ل 54 حالة مرضية أو كبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقاتهم، بالإضافة إلى استخراج وتجديد بطاقات 182 مواطنًا بالعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة. كما تم تلبية احتياجات 385 مواطنًا من كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي للقطاع.

ولاقت هذه الإجراءات استحسان المواطنين لما توفره من تيسير في الخدمات وتقليل الوقت والجهد، في إطار حرص وزارة الداخلية على حقوق الإنسان وتسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية بكفاءة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحوال المدنية بطاقات الرقم القومى المصدرات المميكنة القوافل المتنقلة كبار السن وذوي الهمم وزارة الداخلية التيسير على المواطنين حقوق الإنسان الخدمات الجماهيرية المحافظات المصرية

مواد متعلقة

ضبط 6 رجال و5 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط 64 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين و110 آلاف مخالفة مرورية

حالة الطرق اليوم، تعرف على حركة المرور في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

ضبط قائد دراجة نارية اصطدم وأتلف سيارة سيدة في المنوفية (فيديو)

القبض على صاحب شركة لطمسه لوحات سيارته بالدقهلية

القبض على 4 سائقين ميكروباص بموكب زفاف بتهمة تعطيل حركة المرور في الفيوم

فيديو يقود الشرطة لضبط عصابة المخدرات بالغربية

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عامل وشقيق طليقته بالشرقية

الأكثر قراءة

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام؟

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

المزيد
الجريدة الرسمية