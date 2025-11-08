"الأحوال المدنية" يواصل إيفاد القوافل لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين

18 حجم الخط

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة بمحافظات: القاهرة – الجيزة – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية.

وأسفرت جهود هذه القوافل خلال الفترة الأخيرة عن استخراج 7037 بطاقة رقم قومي و30605 مصدرات مميكنة. ونظرًا للإقبال المتزايد، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المذكورة اعتبارًا من 8/11/2025.

كما واصل القطاع استقبال الاتصالات الجماهيرية عبر أرقام 15340 للطلبات العامة و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في نفس اليوم، بما أسفر عن استخراج 800 بطاقة رقم قومي و134 مصدرًا مميكنًا.

وفي إطار الاستجابة للحالات الإنسانية، تم إرسال مأموريات ل 54 حالة مرضية أو كبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقاتهم، بالإضافة إلى استخراج وتجديد بطاقات 182 مواطنًا بالعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة. كما تم تلبية احتياجات 385 مواطنًا من كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي للقطاع.

ولاقت هذه الإجراءات استحسان المواطنين لما توفره من تيسير في الخدمات وتقليل الوقت والجهد، في إطار حرص وزارة الداخلية على حقوق الإنسان وتسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية بكفاءة.



