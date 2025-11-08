انهيار الدولار المصري!

18 حجم الخط

أغرب تعليق سمعته عن تداعيات صفقة علم الروم هو أنها سوف تؤدى إلى انهيار الدولار في مصر! أي انخفاض وتراجع سعره مقابل الجنيه الذي ستزيد قيمته في سوق النقد.. وبالطبع هذه الصفقة سوف توفر موارد من النقد الأجنبي، قال رئيس الوزراء إنها ستبلغ نحو 3,5 مليار دولار، تمثل قيمة الأرض التي بعناها لقطر في الساحل الشمالي..

غير أن لدينا التزامات بالنقد الأجنبي تفوق كثيرا هذا المبلغ.. إن أعباء الديون الخارجية وحدها تساوي عدة أضعاف هذا المبلغ، سواء العام المالي الحالي أو العام المالي القادم، هذا بخلاف احتياجاتنا من الخارج التي نستوردها.

إن تحويلات العاملين بالخارج تساوى عشرة أمثال ما سنحصل عليه بالنقد الأجنبي من مشروع أو صفقة علم الروم مع قطر، ومع ذلك فإنها لم تؤد إلى انهيار سعر الدولار لدينا، ومازال هذا السعر على حافة الخمسين جنيها.

لذلك أرجو أن ينضبط السادة خبراؤنا في تقديراتهم وتحليلاتهم الاقتصادية بالذات.. لأن كلامهم يستقبله المواطنون العاديون باهتمام، ويتوقعون تحسنا سريعا في أحوالهم المعيشية.. وبالتالى لا يجب تضليلهم أو بيع الوهم لهم.

نعم حصول الحكومة على مبلغ إضافي من النقد الأجنبي يساعدها على الوفاء بالتزاماتنا الأساسية والضرورية من النقد الأجنبي، وسيقلل من الضغط على سعر الجنيه، ولكن لا يصح أن نتحدث عن انهيار في سعر الدولار، وإنما عن استقرار في سعر الجنيه مع نهاية العام، الذي يزيد فيه الضغط على مواردنا من النقد الأجنبي لسداد الالتزامات المقررة علينا بالنقد الأجنبي.

الانهيار في سعر الدولار يعنى عمليا انخفاض سعره إلى النصف مثلا، مثلما شاهدنا انخفاض الجنيه إلى النصف من قبل.. وهذا يختلف عن تراجع في سعرالدولار نترقبه أو نبتغيه.. وحتى لا نجعل الناس تحبط لا يجب أن نعدها بشىء يصعب حدوثه، كما ترى مؤسسات اقتصادية دولية.

