حفل المتحف الكبير 

من المرات النادرة أن يختلف رواد العالم الافتراضى لدينا حول أمر كما حدث بالنسبة لحفل افتتاح المتحف الكبير! فهناك من سارعوا فور انتهاء الحفل بتوجيه الانتقادات له ولمن نظموه، وقالوا إنه لا يرقى إلى مستوى حفل نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارات، وإنه لا يناسب هذا الحدث الضخم العظيم..

ولكن مع مرور الوقت خرج فريق آخر يشيد بالحفل وفخامته وإبهاره وجماله وعظمته، بل وتأثيره على المغتربين وطيورنا المهاجرة، لدرجة جعلتهم هم وأبناءهم يفتخرون بأنهم أحفاد الفراعنة الذين صنعوا أول حضارة في تاريخ البشرية والإنسانية.



ولكن ما يلفت النظر أن الجميع رغم هذا الاختلاف في تقييم الحفل اتفقوا على عظمة الحدث، وهو افتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة هى الحضارة المصرية القديمة.. أي أن الخلاف حول تقييم الحفل لم يمنع الاتفاق على عظمة الحدث.



والملفت أيضا للانتباه أن الاتجاه الغالب اتفق على عظمة المشروع ذاته، مشروع المتحف الكبير، ووجدنا إشادات متكررة بالرئيس الأسبق مبارك والسيدة سوزان مبارك والفنان فاروق حسني صاحب فكرة إنشاء هذا المتحف، والذى تمسك بفكرته وأصر عليها وشرع في تنفيذها بعد أن أقنع مبارك بها.



وهذا في حد ذاته تعبير عن قدر من الموضوعية، لأن من بين الذين أشادوا بمبارك وفاروق حسني من سبق أن هاجموهم من قبل لأسباب أخرى.. فإن الموضوعية كما ترصد السلبيات ترصد أيضا الإيجابيات..

ومشروع المتحف الكبير ثمة اتفاق غالبا على أنه مشروع عظيم، يستحق من فكر وعمل فيه التحية والتقدير بدءا من فاروق حسني صاحب فكرته، وحتى العمال الذين شاركوا بجد في بنائه مرورا بالشركات التى عملت في تنفيذه ، واليابان التي وفرت التمويل الأساسى له.. أما الأصوات الأخرى الناقدة فقد كانت ضئيلة.

