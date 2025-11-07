الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

البحث عن منصب!

18 حجم الخط

بحكم عملى الصحفي تابعت لعدة عقود العمل الحكومي، والعمل الأهلي، وأيضًا عمل منظمات إقليمية، وانتهيت إلى حقيقة واحدة تجمع ما بين كل هذه الأعمال، وهي أن الغالب فيها هو البحث عن المناصب، والتسابق للحصول عليها، واللهث عليها! 

وإذا كان مفهوما أن الحصول على منصب في العمل الحكومى، يترتب عليه زيادة في الدخل والمكاسب غير المنظورة، فإن العمل الأهلي هو عمل تطوعي بلا مقابل، أو المفترض ذلك، وبالتالى المفترض أيضا ألا يكون هناك لهاث وراء المناصب، مثلما هو الحال في المنظمات الدولية! 

 

لكن يبدو أن المناصب في حد ذاتها يتم استغلالها لتحقيق مكاسب متنوعة ومختلفة.. أي أن اللهاث وراء المناصب مربح للبعض! 

 

انظروا للسباق للحصول على مقعد نيابي، وما ينفق من أموال للحصول عليه.. وانظروا للهاث وراء مناصب في المجتمع المدني، واللهاث أيضا وراء المناصب في المنظمات الإقليمية والدولية.. 

 

وهذا يجعلنا نصل إلى نتيجة صادمة، وهي أن ذلك اللهاث وراء المناصب يضعف أي عمل أهلي أو حكومي أو إقليمي أو دولي، لآنه يمكن هؤلاء الباحثين عن المناصب من أهم المناصب في المؤسسات والمنظمات والهيئات الحكومية والأهلية.. والأفضل والأجدر أن يبتعدوا عن هذا السباق الغريب، وينأوأ بأنفسهم، فهم يمارسون فضيلة الاستغناء، لأنهم يحترمون أنفسهم، ويرون أن هذا السباق يفقدهم الاحترام! 

عن استثمارات الخليج عندنا

سر الفوز!

ولذلك صار البحث عن الأجدر وَالأفضل للمناصب الحكومية والأهلية أمرا صعبا، فمن يقدمون أنفسهم هم الذين يفقدون مقومات تولي المناصب، الصغيرة والكبيرة. وهكذا اللهاث وراء المناصب يحرم هذه المناصب من الأفضل والأجدر إلا فيما ندر.. فإذا ظفرت المناصب بالأفضل يكون استثناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العمل الاهلي العمل العمل الحكومي المجتمع المدنى المناصب

مواد متعلقة

سر الفوز!

الفخر!

مصر التى لا تعرفونها!

حفل المتحف الكبير 

لماذا لا نحتفل؟!

الأكثر قراءة

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

محمد سلامة رئيسا لنادي الاتحاد السكندري بالتزكية

قرار جديد لتنظيم زيارة المتحف المصري الكبير

أول تعليق من أحمد الكاس بعد تعادل منتخب مصر مع فنزويلا بـ10 لاعبين (فيديو)

القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

أنغام: أنا بنت السعودية وعلاقة حب وفن تربطني بشعبها

التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

6 محظورات علي طلاب الجامعات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح المقصود بمصطلح "أهل الفترة"

علي مخيمر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ركيزة في تجديد الخطاب الديني

كيف أثر الخلاف الفقهي الإسلامي على القانون المصري؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية