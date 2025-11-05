18 حجم الخط

فاز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك لأكثر من سبب، منها أنه شاب استطاع أن يصل إلى الشباب بسهولة، ولأنه لديه كاريزما لاقت قبولا لدى الناخبين في نيويورك، ولأنه ذهب إلى الناس حيث يوجدون، ومن منحوا أصواتهم لترامب في انتخابات الرئاسة ونجح في تغيير مواقفهم، ولأنه تعرض لهجوم من الرئيس الأمريكي وممارسته ضغوطا على الناخبين بحجب أموال فيدرالية للمدينة إذا نجح ممداني..

ولكن يظل السبب الأهم في فوزه هو مستوى معيشة الأمريكيين الذي تأثر سلبا منذ تولى ترامب رئاسة أمريكا، ووعود ممداني بالعمل على تحسين معيشة أهل نيويورك.. فهذا هو العامل المؤثر دوما في أي انتخابات أمريكية، رئاسية أو برلمانية، أو لمنصب العمدة!



بل إن ذلك هو عامل مؤثر في أي انتخابات تتم بلا تدخل في أي مجتمع.. ما يهم الناخب في أي مكان هو مستوى معيشته.. إنه يمنح صوته دائما لمن يقنعه أنه سوف يحسّن من مستوى معيشته، ويحجب صوته عمن يقتنع أنه أضر بمستوى معيشته أو غير قادر على تحسين مستوى معيشته أو يتبنى سياسات ستؤدى إلى تخفيض مستوى معيشته.

حياة الناس دوما هي الكارت الأهم في أي انتخابات تتم بحرية وبلا تدخل.. وانتخابات عمدة نيويورك تؤكد ذلك.. لقد انتخب الأمريكيون زهران ممداني أملا في أن تتحسن أحوالهم المعيشية وهذا ما لا يدركه ترامب!

