لماذا لا نحتفل؟!

أكتب هذه الكلمات قبل حفل افتتاح المتحف الكبير، ويدفعني للكتابة اليوم بعض ما قرأته على مواقع التواصل الاجتماعي من نَفَر محدود يستنكر احتفالنا العالمي بهذا الافتتاح الذي تأخر تارة بسبب جائحة كورونا، ثم تارة أخرى بسبب الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد أهل غزة.

وهم يستندون فى ذلك إلى أننا نمر بضائقة مالية وأن الحفل العالمي الذى يشارك فيه ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات وقادة عدد كبير من الدول، وأن هذا الحفل يكلفنا أعباء مالية.. بل إن من بين هذا النفر من قارن بين حفل افتتاح قناة السويس في عهد الخديو إسماعيل وحفل افتتاح المتحف الكبير في عهد الرئيس السيسى!



لكن هوءلاء يغفلون أو يتجاهلون عمدا أن الحفل العالمي بإفتتاح المتحف الكبير هو في حد ذاته دعاية سياحية عالمية لمصر، في ظل تقديرات ترى أن هذا المتحف بعد الإحتفاء العالمي به سوف يجذب نحو خمسة ملايين سائح يستهدفون زيارته، وهو رقم قابل للزيادة إلى ثمانية ملايين سائح..

أي أن تكلفة الاحتفال بافتتاح المتحف الكبير سوف تستردها، بل إننا سوف نسترد معها تكلفة بناءه أيضا التي غطى الجزء الأكبر منها قرض بشروط ميسرة حصلنا عليه من اليابان.



كما إننا لم نقترض للإنفاق على حفل الافتتاح مثلما اقترضنا لإقامة حفل إفتتاح قناة السويس في عهد الخديو إسماعيل.. وبالتالى فليس مستساغا أو مقبولا المقارنة هنا بين حفل إفتتاح القناة وحفل إفتتاح المتحف المصرى الكبير..



لذلك لا مجال لرفض احتفالنا بإفتتاح المتحف الكبير.. بل من حقنا أن نفرح بهذا الإنجاز الضخم طبقا لتقدير الإعلام العالمي وليس المصري فقط، وأن نحتفل به وأن ندعو العالم لآن يشاركنا الفرح بهذا الإنجاز الضخم، قادة نحو ثمانين دولة مختلفة.. وستكون هذه المشاركة دعوة لمواطني هذه الدول لزيارتنا لمشاهدة هذا الإنجاز الضخم.

والأهم من ذلك كله أن هذا الاحتفال في هذا التوقيت جاء في توقيت يحاول فيه البعض النيل من مصر ومكانتها.

