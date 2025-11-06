عن استثمارات الخليج عندنا

18 حجم الخط

استثمارات الخليج عندنا ليست الأفضل بالنسبة لنا بينما هي الأفضل لأهل الخليج! فهذه الاستثمارات هي في أغلبها عقارية وسياحية بينما نحن نحتاج أكثر لاستثمارات صناعية وزراعية، لإننا نحتاج لتوفير فرص عمل دائمة، ونحتاج لزيادة في إنتاجنا من السلع لتزيد صادراتنا وتزيد بالتالى مواردنا من النقد الأجنبي، ولتتخلص وارداتنا فينخفض انفاقنا من النقد الأجنبي، وبالتالي نتخلص من الفجوة الدولارية.



وعلى الجانب الآخر فإن الاستثمارات العقارية والسياحية تحقق لأهل الخليج ربحا كبيرا وعاجلا، تجعلهم يستردون ما أنفقوه واستثمروها في وقت قصير وتحقيق ربحا أيضا، ولذلك يفضلون هذا النوع من الاستثمار، مستثمرين حاجتنا الآنية للحصول على موارد من النقد الأجنبي، وبالتالى قبولنا لأي استثمارات حتى ولو لم تكن تمثل أولية لنا. أو كانت ستؤثر علينا مستقبلا في النقد الأجنبي لآن ما يستثمر اليوم سيحول أصحابه أرباحهم منه بالنقد الأجنبي غدا.



والحل هو أن نوجه المستثمرين الخليجيين باستثمار أموالهم لدينا في الصناعة والزراعة، بتقديم تسهيلات لهم سواء في سعر الأرض أو الضرائب والجمارك.. وهذا ما فعلته الصين، لذلك حققت نهضة صناعية جعلت منها مصنع العالم الآن، وباتت تسيطر على خطوط الإمدادات التجارية..

أي علينا أن نوجه بالتسهيلات للمستثمرين الخلايجة لما نحن أحوج إليه.. لآن استثماراتهم الحالية قد تفيد في تخفيف حدة أزمة النقد الأجنبي التي نعاني منها، لكنها ليست الأفضل لنمو اقتصادنا الذى نستهدفه ونسعى لتحقيقه.. بما في ذلك المشروعات السياحية المخصصة لشريحة السائحين الأغنياء. بينما الدول التي تحتل قائمة الدول الأكبر سياحيا تعتمد على كل أنواع السائحين، الأغنياء وغير الأغنياء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.