تعليق سامح شكري على وصفه بأسد الخارجية بعد واقعة ميكروفون الجزيرة

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق، عضو مجلس النواب، أن اختياره لمنصب وزير الخارجية كان مفاجأة له فى ذلك الوقت.
وقال وزير الخارجية السابق، خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار":  "الوزير بدر عبد العاطي شخصية نشطة، ويهتم بصحته وإعطاء نفسه فرصة للراحة".

وعن واقعة إلقاء ميكرفون قناة الجزيرة القطرية، أكد وزير الخارجية السابق: " موقفى تجاه ميكرفون الجزيرة كان بسبب موقف القناة من القضايا المصرية وقتها، وكان شعور تلقائي".


وعن وصفه بأسد الخارجية المصرية، أوضح وزير الخارجية السابق: "  ممتن للشعب المصري وأغدق علي من ثناء، وأحيانا هناك من يناديني بذلك اللقب".

وتحدث السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق، وعضو مجلس النواب، عن ملف سد النهضة الإثيوبي، قائلا: " الوساطة الأمريكية كان لها دور مهم فى رعاية المفاوضات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة".

وأضاف وزير الخارجية السابق: " توصلنا إلى اتفاق ملزم خلال ولاية ترامب الأولى لكن الجانب الإثيوبي تهرب من التوقيع عليه"، لافتا: " شاركت فى كافة مراحل ومفاوضات سد النهضة، والسد الإثيوبي كان أمرا واقعا فى 2015 وأديس أبابا لم تكن بحاجة للاعتراف المصري به".
 

وكان السفير سامح شكري، وزير الخارجية، قد ألقى  ميكروفون قناة الجزيرة القطرية  وذلك أثناء وضعه أمامه عند إلقاء البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة بالعاصمة السودان الخرطوم، فى ذلك الوقت.

 وخاطب شكري أعضاء الوفد والدكتور حسام مغازي الذي كان واقفًا قبل أن يجلس على المقعد المخصص له: «شيلوا الميكروفون ده من قدامي»، ثم قام بإلقائه إلى أسفل طاولة الاجتماعات.

 

الجريدة الرسمية