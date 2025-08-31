الأحد 31 أغسطس 2025
بمشاركة 556 فرقة، استمرار فعاليات حملة تحصين الماشية ضد فيروس SAT-1 في أسيوط

حملة تحصين الماشية
حملة تحصين الماشية بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد فيروس SAT-1 التي تنفذها مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مشيدًا بجهود الفرق البيطرية المنتشرة في المراكز والقرى والنجوع لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز المناعة الجماعية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة، التي انطلقت في 16 أغسطس الجاري، حولت القرى إلى ساحات عمل نشطة شهدت تعاونًا ملحوظًا بين المربين والفرق البيطرية، في مشهد يعكس وعي المواطنين بأهمية التحصين ودوره في الحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

انطلاق حملة التحصين بمشاركة 556 فرقة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة تنفذ تحت إشراف الدكتور جمال سيد أحمد، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، بمشاركة 556 فرقة تحصين عملت على مدار أسبوعين لتغطية مختلف أنحاء المحافظة، وتمكنت من تحصين 42 ألفًا و426 رأس ماشية، في خطوة تؤكد حجم الجهود المبذولة للوصول إلى كل مربي.

 

تنظيم 76 ندوة تثقيفية داخل مراكز التجمعات

ولفت محافظ أسيوط إلى أن الحملة لم تقتصر على أعمال التحصين فقط، بل تضمنت جانبًا توعويًا وإرشاديًا مهمًا، شمل تنظيم 76 ندوة تثقيفية داخل مراكز التجمعات، إلى جانب استخدام وحدات صوتية متنقلة لبث رسائل توعوية في الشوارع والأسواق، فضلًا عن إطلاق حملات توعية رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من المربين.

كما أشاد اللواء هشام أبوالنصر بالدور الاستباقي للجان التقصي البيطري التي نفذت زيارات ميدانية إلى 2020 منزلًا لرصد الأوضاع بدقة وتوجيه أعمال التحصين على نحو أفضل، مؤكدًا أن هذا النهج العلمي يعكس حرص الدولة على مواجهة أي مخاطر تهدد الثروة الحيوانية.

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط الأحد

بدء حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية SAT1 بالوادي الجديد

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن أعمال التحصين والتوعية مستمرة بكامل طاقتها، سعيًا لتحقيق أفضل حماية ممكنة للثروة الحيوانية، مشددًا على أن التعاون بين الدولة والمواطنين يمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية.

