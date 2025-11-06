الخميس 06 نوفمبر 2025
محافظ أسيوط يلبي 3 مطالب لأهالي الحواتكة في منفلوط

لقاء محافظ أسيوط
لقاء محافظ أسيوط والأهالي، فيتو
عقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط لقاءً مع أهالي قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط، لمتابعة موقف أعمال التطوير الجارية بكوبري الحواتكة، باعتباره محورًا مروريًا حيويًا يخدم أبناء القرية والقرى المجاورة، فضلًا عن مناقشة عدد من المقترحات والمطالب الخدمية المرتبطة بالبنية التحتية والمرافق العامة، يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ مع المواطنين بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

 

جاء اللقاء بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من ممثلي الشباب وأهالي القرية التي يبلغ عدد سكانها نحو 140 ألف نسمة.

 

وخلال اللقاء، ناقش محافظ أسيوط عددًا من الشكاوى والملاحظات الميدانية، مشددًا على إصلاح عطل اللانش النهري بسعة 20 راكبا والدفع بأتوبيس نهري بديل سعة 80 راكبا ليعمل بشكل أساسي لحين الانتهاء من أعمال التطوير بالكوبري، على أن يبدأ تشغيله يوميًا في تمام الساعة السادسة صباحًا لتسهيل انتقال الأهالي بين جانبي الترعة الإبراهيمية، كما شدد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال الصيانة، ومراعاة المواصفات الهندسية السليمة بما يضمن سلامة الكوبري واستمرارية استخدامه بأمان.

إنارة الطرق ومحيط المقابر

 

كما استمع محافظ أسيوط إلى عدد من مطالب الأهالي المتعلقة بتطهير الجزء الواقع من ترعة بني حسين بنطاق القرية، وإنارة الطرق ومحيط المقابر، حيث وجه بسرعة صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة في المناطق غير المضاءة.

بتركيب ماسورة جديدة (4 بوصات) لتقوية ضخ المياه

 

وفي قطاع مياه الشرب، كلف محافظ أسيوط مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتركيب ماسورة جديدة قطر 8 بوصات بديلة عن القديمة (4 بوصات) لتقوية ضخ المياه من شرق القرية إلى غربها، كما وجه بتثبيت ملصقات تعريفية على سيارات الأجرة المخصصة لنقل المواطنين من وإلى أسيوط بالتنسيق مع إدارة المواقف لتسهيل التعرف عليها.

تحسين الخدمات في القرى والمناطق الريفية

 

وأكد اللواء هشام أبو النصر حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم عن قرب، مشددًا على أن تحسين الخدمات في القرى والمناطق الريفية يمثل أولوية قصوى ضمن خطة محافظة أسيوط لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وقال إن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في دعم مشروعات البنية الأساسية وتوفير الخدمات الحيوية لأهالي الحواتكة ومركز منفلوط بأكمله، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

 

محافظ أسيوط يسلم أهالي عرب المدابغ تعويضات مالية ضمن تطوير المناطق غير الآمنة (صور)

محافظ أسيوط يوجه بتركيب عدادات قانونية لأهالي "سيد الجديدة – حوض الربع"

ولاقى اللقاء استحسان أهالي القرية الذين أعربوا عن تقديرهم لحرص المحافظ على الاستماع المباشر لشكواهم، مؤكدين أن لقاءه يعكس اهتمامًا حقيقيًا بمشاكل المواطنين وسعيًا جادًا لحلها.

