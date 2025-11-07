الجمعة 07 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الخزانة الأمريكية: أزلنا اسمي الرئيس السوري ووزير داخليته من قائمة الإرهابيين

الشرع وأنس خطاب،
الشرع وأنس خطاب،
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، عن إزالة اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة الإرهابيين.

 

الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم الرئيس السوري عن قوائم الإرهاب بأقرب وقت

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة إنه سيرفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع عن قوائم الإرهاب بأقرب وقت.
 

بريطانيا تعلن رفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته

كذلك أعلنت بريطانيا رفع العقوبات عن رئيس سوريا أحمد الشرع، بعد قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي يوم أمس وقبيل لقائه المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة "رويترز": إن بريطانيا ذكرت اليوم الجمعة في إشعار على موقع الحكومة أنها رفعت العقوبات أيضًا عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وكان الرجلان خاضعين سابقا لعقوبات مالية تستهدف تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة".

 

شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية من قوائم الجزاءات

ومن جانبها، رحّبت وزارة الخارجية السورية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي تضمن شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية من قوائم الجزاءات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا بانتفاء المبررات السياسية التي فُرضت على أساسها تلك الإجراءات في السابق.

