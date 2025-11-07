ماكرون يدعو الشرع للانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش

18 حجم الخط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره السوري أحمد الشرع للانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".

ورحّب ماكرون بقرار مجلس الأمن الدولي بشطب اسم الشرع من قوائم العقوبات الأممية.

وفي تصريحات صحفية، عقب لقائهما على هامش أعمال "مؤتمر المناخ" في مدينة بيليم البرازيلية، أمس الخميس، قال ماكرون إن سوريا "مدعوة لأن تكون شريكا كاملا وفعّالا في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة".

وأضاف: "التعاون الأمني بين باريس ودمشق يمثل ضرورة لحماية الفرنسيين".

وتابع الرئيس الفرنسي أمام الصحفيين: "نحن على بعد أيام قليلة من إحياء ذكرى أحداث 13 نوفمبر. ولا ينسى أحد أن الهجمات الإرهابية التي استهدفت باريس عام 2015 "قد دُبّرت في سوريا، وبالتالي فإن هذا الملف يمثل مسألة أمنية للفرنسيين أيضًا".

وأوضح أنه يتوقع "أن تكون سوريا فاعلًا كاملًا في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية وفي المنطقة".

ووصف ماكرون قرار رفع العقوبات عن الشرع من قبل مجلس الأمن الدولي بأنه "رمزي" وذلك قبل زيارة الشرع المقررة إلى البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن "اليوم شكّل مرحلة مهمة"، مؤكدا أن قرار الأمم المتحدة يُعد مصادقة على "الاستراتيجية التي كانت فرنسا قد بدأتها".

وأكد:"قررنا منذ البداية التعاون مع رئيس المرحلة الانتقالية من أجل محاولة استعادة وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، ومكافحة إنتاج المخدرات والجماعات الإرهابية بفعالية أكبر، وتمكين عودة اللاجئين".

