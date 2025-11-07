بريطانيا تعلن رفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته

18 حجم الخط

أعلنت بريطانيا رفع العقوبات عن رئيس سوريا أحمد الشرع، بعد قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي يوم أمس وقبيل لقائه المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة "رويترز": إن بريطانيا ذكرت اليوم الجمعة في إشعار على موقع الحكومة أنها رفعت العقوبات أيضًا عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وكان الرجلان خاضعين سابقا لعقوبات مالية تستهدف تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة".

وصوّت مجلس الأمن الدولي على تلك الإجراءات يوم أمس الخميس، مستشهدا بعدم وجود روابط نشطة بين "هيئة تحرير الشام" وتنظيم "القاعدة". وقد جاءت هذه الخطوة قبل المقابلة المقررة للشرع مع ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

ولم ترد الحكومة السورية فورا على طلب للتعليق بعد إعلان بريطانيا اليوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمي في سوريا.

وصوت مجلس الأمن الدولي أمس الخميس لصالح مشروع قرار رفع العقوبات الأممية عن الشرع والوزير خطاب، بتأييد 14 دولة، وامتناع الصين عن التصويت.

