الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية السوري: الشرع يزور البيت الأبيض أوائل نوفمبر

ترامب والشرع، فيتو
ترامب والشرع، فيتو

قال وزير الخارجية السوري اليوم الأحد، إن الرئيس أحمد الشرع سيزور البيت الأبيض في أوائل نوفمبر.

وأضاف وزير الخارجية السوري: إعادة الإعمار ستكون ضمن مباحثات أحمد الشرع في واشنطن.

لقاء بين أحمد الشرع وترامب في واشنطن 10 نوفمبر الجاري

ونقل موقع «أكسيوس» عن المبعوث الأمريكي لسوريا قوله إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور واشنطن يوم 10 نوفمبر الجاري وسيلتقي ترامب.

اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا

وفي وقت سابق من أمس، قال موقع «أكسيوس» الأمريكي: إن الولايات المتحدة تهدف للتوصل لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا قبل نهاية العام.

وأضاف موقع أكسيوس: جولة مفاوضات جديدة متوقعة بين سوريا وإسرائيل بعد زيارة الشرع لواشنطن.

أحمد الشرع سيزور الولايات المتحدة

وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا السبت، إن أحمد الشرع سيزور الولايات المتحدة.

وأضاف المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نأمل في أن تنضم سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي خلال زيارة الشرع لواشنطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الشرع وزير الخارجية السوري البيت الأبيض واشنطن ترامب اسرائيل وسوريا

مواد متعلقة

أكسيوس: لقاء بين أحمد الشرع وترامب في واشنطن 10 نوفمبر الجاري

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: الشرع سيزور واشنطن

الشرع من السعودية: 28 مليار دولار استثمارات دخلت سوريا خلال 6 أشهر

الأكثر قراءة

النواب يوافق على قرض بـ4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

ضحكوا على الناس، علاء مبارك يكشف سر صورته وشقيقه جمال في حفل افتتاح المتحف الكبير

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

إدمان الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، موضوع خطبة الجمعة القادمة

في ذكرى رحيله، الدكتور محمد المسير عالم حمل همّ الدعوة بعقل المفكر وقلب المربي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads