وزير الخارجية السوري: الشرع يزور البيت الأبيض أوائل نوفمبر

قال وزير الخارجية السوري اليوم الأحد، إن الرئيس أحمد الشرع سيزور البيت الأبيض في أوائل نوفمبر.

وأضاف وزير الخارجية السوري: إعادة الإعمار ستكون ضمن مباحثات أحمد الشرع في واشنطن.

لقاء بين أحمد الشرع وترامب في واشنطن 10 نوفمبر الجاري

ونقل موقع «أكسيوس» عن المبعوث الأمريكي لسوريا قوله إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور واشنطن يوم 10 نوفمبر الجاري وسيلتقي ترامب.

اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا

وفي وقت سابق من أمس، قال موقع «أكسيوس» الأمريكي: إن الولايات المتحدة تهدف للتوصل لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا قبل نهاية العام.

وأضاف موقع أكسيوس: جولة مفاوضات جديدة متوقعة بين سوريا وإسرائيل بعد زيارة الشرع لواشنطن.

أحمد الشرع سيزور الولايات المتحدة

وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا السبت، إن أحمد الشرع سيزور الولايات المتحدة.

وأضاف المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نأمل في أن تنضم سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي خلال زيارة الشرع لواشنطن.

