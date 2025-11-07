أخبار مصر اليوم: حقيقة فيديو نفوق الماشية على وسائل التواصل الاجتماعي.. 28 ألف زائر للأهرامات عقب إغلاق الزيارة بالمتحف الكبير.. غلق شارع 26 يوليو كليًا باتجاه ميدان لبنان

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعتها ببالغ الدقة الفيديو المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، الذي يزعم ناشروه أنه يوثق حالات نفوق للماشية في إحدى المزارع المصرية نتيجة الإصابة بمرض الحمى القلاعية.

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل محطة وادي النيل/6 أكتوبر، سيتم تنفيذ أعمال الشدة المعدنية لعدد 12 برجًا معدنيًا لمسافة 120 مترًا بشارع 26 يوليو، وتحديدًا في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو نحو ميدان لبنان.

أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن منطقة الأهرامات بالجيزة استقبلت ما يقرب من 28 ألف زائر اليوم الجمعة، نتيجة الإقبال على زيارة المتحف المصري الكبير وإغلاق باب حجز التذاكر.

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 وسط أجواء من التنظيم والانضباط في مختلف السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، حيث بدأت أولى اللجان عملها في نيوزيلندا مساء أمس الخميس بتوقيت القاهرة لتكون أول دولة تفتح أبوابها أمام الناخبين المصريين.

قررت هيئة المتحف المصري الكبير، قصر حجز وشراء تذاكر الزيارة ليوم غد السبت 8 نوفمبر، وأيام العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع (الجمعة والسبت) على الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف فقط.

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن حصول وزارة التعليم العالي على شهادة «المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة» يعكس الرؤية الثاقبة لقيادتها، وجهودها في تعزيز ثقافة الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتحويل الفكر الإبداعي إلى ممارسة مؤسسية تسهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل الحكومي.

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بالتنسيق الكامل مع السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم، لضمان انتظام العملية الانتخابية وشفافيتها

تستعد وزارة النقل بالتنسيق مع هيئة الانفاق والشركة المشغلة لـ القطار السريع لـ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع خلال الساعات القادمة بشكل تجريبي على أن يكون التشغيل بالركاب خلال يناير 2026.

