محطة بشتيل للسكك الحديدية في أرقام (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل إنفوجراف لمحطة قطارات بشتيل للسكك الحديدية لبيان أهمية ودورها فى تنمية المناطق المحيطة بها وتأثيرها على حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية.

وتعد المحطة من المحطات الذكية التي تهدف إلى تخفيف الضغط على محطات وسط القاهرة، وتقديم وسيلة نقل سريعة ومريحة للمسافرين بين القاهرة والصعيد، فضلًا عن تنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة الجيزة.

معلومات عن المحطة

الموقع: تقع في محافظة الجيزة بين محطتي رمسيس والجيزة، على تقاطع عدة محاور رئيسية.

تقع في محافظة الجيزة بين محطتي رمسيس والجيزة، على تقاطع عدة محاور رئيسية. المساحة: تمتد على مساحة 239 ألف متر مربع (57 فدانًا).

تمتد على مساحة 239 ألف متر مربع (57 فدانًا). التكلفة: بلغت تكلفة إنشائها 3.5 مليار جنيه مصري.

بلغت تكلفة إنشائها 3.5 مليار جنيه مصري. أهميتها: تخفيف الضغط على المحطات الرئيسية مثل رمسيس والجيزة. تحسين حركة المرور في المنطقة. توفير وسيلة نقل سريعة ومريحة بين القاهرة والصعيد. تنشيط الحركة الاقتصادية في محيط المحطة وفتح آفاق جديدة للاستثمار. رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

المكونات الرئيسية: مبنى رئيسي يضم أربع أرصفة وستة خطوط للقطارات. بدروم يستخدم كمحطة جراج بسعة 250 سيارة. جراجات إضافية مخطط لها في مناطق أخرى. مبانٍ خدمية وورش صيانة وخطوط سكك حديدية.



