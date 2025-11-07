إقبال ملحوظ، سفراء مصر بالخارج يشيدون بعملية التصويت في اليوم الأول لانتخابات النواب

18 حجم الخط

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بالتنسيق الكامل مع السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم، لضمان انتظام العملية الانتخابية وشفافيتها

وشهدت مقار الاقتراع منذ التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين المصريين، للمشاركة في الانتخابات، وسط تنظيم دقيق وتعاون متكامل بين البعثات الدبلوماسية والهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت البعثات المصرية انتظام العملية وسيرها بسلاسة، ففي المملكة العربية السعودية شهدت السفارة إقبالًا كثيفًا منذ الصباح الباكر وحرص فريق العمل على تيسير إجراءات التصويت وتسهيل دخول الناخبين.

وفي هولندا أوضح السفير عماد حنا سفير مصر في أمستردام أن العملية الانتخابية بدأت في موعدها في أجواء منظمة موجهًا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على الدعم الفني المقدم للسفارات الذي ساهم في سير العملية بسلاسة

وفي إثيوبيا، أكد السفير عبيد الدندراوي سفير مصر في أديس أبابا أن عملية التصويت بدأت في موعدها وتسير بانتظام دون أي معوقات

وفي أوغندا أوضح السفير منذر سليم أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم مع توافد مستمر من أبناء الجالية المصرية خاصة مع اقتراب الساعات الأخيرة من اليوم الأول للتصويت، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا مباشرًا مع غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة أي ملاحظات فنية على الفور

وفي تركيا، صرح السفير وائل بدوي سفير مصر في أنقرة بأن عملية الاقتراع تسير بشكل سلس ومنظم، مؤكدًا أن الدعم الفني من الهيئة الوطنية للانتخابات متواصل على مدار اليوم ولا توجد أي معوقات فنية.

بينما في تنزانيا، أوضح السفير شريف إسماعيل أن التصويت بدأ في موعده بعد عودة خدمة الإنترنت للعمل بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنه رغم رفع حظر التجوال فقد تم تبكير موعد غلق اللجنة الفرعية بما يتماشى مع الظروف المحلية والعملية تسير بشكل منتظم

وفي اليونان، أكد السفير عمر عامر أن اليوم الأول من التصويت يسير بصورة طيبة مقدمًا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على الدعم الفني المستمر للسفارات، لافتًا إلى أن اليوم الجمعة هو يوم عمل رسمي في البلاد متوقعًا زيادة الإقبال غدًا السبت مع تفرغ عدد أكبر من المواطنين

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة مجريات التصويت في الخارج لحظة بلحظة بالتنسيق مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في 117 دولة تضم 134 مقرًا انتخابيًا وذلك عبر تقنيات الاتصال المباشر والفيديو كونفرانس لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام .

وبدأت اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 عملية تصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وتستمر على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات. ومن المقرر أن يُجرى التصويت في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر الجاري، بينما تُنظم جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 3 و4 من الشهر ذاته، وتشمل هذه المرحلة 14 محافظة وهي: "الجيزة، والإسكندرية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح، والبحيرة، والوادي الجديد، وبني سويف، وأسيوط"، ويتنافس فيها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، قد أصدرت القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج، والذي نص على أن يكون التصويت بالاقتراع السري العام المباشر، ويُشترط أن يكون الناخب مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساريًا متضمنًا الرقم القومي.

وفي سياق متصل، أتاحت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي للمصريين في الخارج عبر السفارات والقنصليات المصرية، دون الحاجة إلى العودة إلى مصر، في إطار جهود الدولة لتسهيل مشاركة المواطنين المقيمين بالخارج في العملية الانتخابية وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

