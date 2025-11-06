الخميس 06 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزير السياحة يعلن استمرار العمل على تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير

لقاءات وزير السياحة
لقاءات وزير السياحة والآثار ببورصة لندن السياحية
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أنه يجرى حاليا عمل مخطط استراتيجي لتطوير المنطقة الممتدة بين مطار سفنكس ودهشور، موضحًا أن هذه المنطقة تمتلك فرصًا واعدة للتنمية العمرانية والسياحية من شأنها تعزيز الطاقة الاستيعابية للمقصد السياحي غرب القاهرة.
 

مشاركة وزارة السياحة والآثار في بورصة لندن السياحية الدولية 

وخلال لقائه مع مسئولي عدد من كبرى شركات الطيران العالمية، بحث وزير السياحة والآثار تعزيز التعاون لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق التي تعمل بها هذه الشركات، إلى جانب مناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لرفع معدلات السفر إلى مصر، وآليات تنفيذ حملات ترويجية مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الوزير مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال موسم الصيف الماضي، مشيرًا إلى التنوع الكبير في المنتج السياحي المصري وما يتيحه من تجارب متفردة تلائم مختلف الشرائح والأسواق، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة تركز على إبراز هذا التنوع تحت شعار "مصر.. تنوّع لا يُضاهى".

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

وتطرق كذلك إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي شهد مشاركة واسعة لما يقارب 80 وفدًا دوليًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 ملكًا ورئيس دولة وحكومة، مؤكدًا على أن المتحف سيمثل محركًا رئيسيًا لزيادة الحركة السياحية إلى مصر، وبخاصة إلى القاهرة، لما سيضيفه من قيمة ثقافية وتجربة زيارة عالمية المستوى.

وخلال اللقاء، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة easyJet Holidays أن الشركة تعمل حاليًا على زيادة السعة التشغيلية لرحلاتها من المملكة المتحدة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، لافتًا إلى دراسة إمكانية تشغيل رحلات مباشرة من إيطاليا إلى منطقة الساحل الشمالي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تنامي الطلب على المقاصد السياحية المصرية.

في ذات السياق، تم مع شركة Jet2 مناقشة أطر التعاون المتاحة مع مصر والاطلاع على آخر المستجدات بشأن المنافذ الجوية في مصر وتطورها.

