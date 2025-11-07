عميد قصر العيني: وزارة التعليم العالي نموذج رائد في الإدارة والحوكمة الذكية

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن حصول وزارة التعليم العالي على شهادة «المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة» يعكس الرؤية الثاقبة لقيادتها، وجهودها في تعزيز ثقافة الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتحويل الفكر الإبداعي إلى ممارسة مؤسسية تسهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل الحكومي.

وأضاف إن هذا الاعتماد الدولي المرموق يُجسد نجاح استراتيجية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء مؤسسات حكومية حديثة قادرة على مواكبة التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمثل نموذجًا رائدًا في الإدارة المبتكرة والحوكمة الذكية.

كما ثمّن عميد قصر العيني جهود فريق العمل بوحدة الابتكار المؤسسي بالوزارة، مؤكدًا أن هذا التتويج الدولي يمثل حافزًا لجميع مؤسسات التعليم العالي المصرية، ومنها كلية طب قصر العيني، لمواصلة مسيرة التطوير والتميز المؤسسي وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار بما يخدم المجتمع ويحقق التنمية المستدامة.

