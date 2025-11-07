بدء التشغيل التجريبي لـ المرحلة الأولى من القطار السريع خلال ساعات

18 حجم الخط

تستعد وزارة النقل بالتنسيق مع هيئة الانفاق والشركة المشغلة لـ القطار السريع لـ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع خلال الساعات القادمة بشكل تجريبي على أن يكون التشغيل بالركاب خلال يناير 2026.

تفاصيل المرحلة الأولى للقطار السريع

المرحلة الأولى من القطار السريع هي خط (العين السخنة - مطروح) بطول حوالي 660 كم، والذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط. بدأ التشغيل التجريبي لها في قطاع أكتوبر في نوفمبر 2025، مع خطط لبدء التشغيل الكامل في أجزاء منها خلال الربع الأول من عام 2026.

المسار: يمتد من العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وصولًا إلى مرسى مطروح.

يمتد من العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وصولًا إلى مرسى مطروح. الطول: حوالي 660 كم.

حوالي 660 كم. المحطات: يضم 22 محطة، منها 13 محطة للقطار السريع و8 محطات إقليمية.

يضم 22 محطة، منها 13 محطة للقطار السريع و8 محطات إقليمية. سرعة التشغيل: تصل سرعته إلى 230 كم/ساعة.

تصل سرعته إلى 230 كم/ساعة. التكامل: يتكامل مع خطوط نقل أخرى في محطات مثل العاصمة الإدارية الجديدة (مع القطار الخفيف) وحدائق أكتوبر (مع الخط الثاني للقطار السريع).

يتكامل مع خطوط نقل أخرى في محطات مثل العاصمة الإدارية الجديدة (مع القطار الخفيف) وحدائق أكتوبر (مع الخط الثاني للقطار السريع). الهدف: ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بريًا، وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ودعم المناطق الصناعية، وتنشيط السياحة.

