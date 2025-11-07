الوطنية للانتخابات: انتهاء عمليات التصويت بانتخابات النواب في 31 مقرًا بالخارج

18 حجم الخط

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 وسط أجواء من التنظيم والانضباط في مختلف السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، حيث بدأت أولى اللجان عملها في نيوزيلندا مساء أمس الخميس بتوقيت القاهرة لتكون أول دولة تفتح أبوابها أمام الناخبين المصريين.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقد بالهيئة لمتابعة سيرعملية تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب ، أنه تم فتح آخر لجنة انتخابية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية لتكون أخر المقرات افتتاحًا مساء اليوم.

وأكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المقرات الانتخابية بالخارج وعددها 139 مقرًا قد باشرت عملها، موضحًا أنه تم حتى الآن انتهاء التصويت في 31 مقرًا انتخابيًا فيما تتواصل عمليات التصويت في 108 مقرات انتخابية بمختلف دول العالم

وأشار بنداري إلى أن الهيئة تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة عبر غرفة العمليات المركزية من خلال التواصل المباشر مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في 117 دولة باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس لضمان انتظام التصويت وتذليل أي عقبات فنية أو تنظيمية قد تطرأ خلال اليوم الانتخابي

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية في الخارج تسير بشكل منتظم وشفاف وسط تعاون كامل من السفارات والقنصليات المصرية، مشيدة بالتزام الناخبين وإقبالهم المتزايد على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، وداعية جميع المصريين بالخارج إلى مواصلة المشاركة والإدلاء بأصواتهم خلال الأيام المخصصة للتصويت تأكيدًا على حقهم وواجبهم الوطني في اختيار ممثليهم بمجلس النواب



