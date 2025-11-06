يضم قطعا أثرية عجيبة، صحيفة مكسيكية تتغزل في المتحف المصري الكبير

18 حجم الخط

سلطت صحيفة اكسيليسور المكسيكية الضوء على الإقبال الكبير الجماهيري وغير المسبوق للمتحف المصرى الكبير، حيث توافدت الحشود لاكتشاف كنوز الفرعون الذهبى توت عنخ آمون فى معرض استثنائى يعرض فيه ما يقرب من 4500 قطعة أثرية من مقتنيات المقبرة الملكية الشهيرة، بالإضافة إلى عرض مذهل للتوابيت المحنطة التى أثارت إعجاب الزائرين.

قناع توت عنخ آمون الذهبي يسطع في قلب المعرض

ويتصدر قناع توت عنخ آمون الجنائزي المصنوع من الذهب والمطعم بالأزورد قاعة العرض تحيط به محيط مجموعة ضخمة من التماثيل والأسلحة والمجوهرات والعربات الحربية والأوانى والأدوات الجنائزية التي كانت ترافق الملك فى رحلته إلى العالم الآخر، كما أنه لأول مرة يعرض أمام الجمهور جنينان محنطان وجدا داخل المقبرة الملكية، موضوعات بعناية على منصة سوداء تضيف طابعا مؤثر للمعرض.

أقدم وأضخم قطعة خشبية فى تاريخ البشرية

ووصفت الصحيفة القطع الأثرية التي توجد فى المتحف المصرى الكبير بالأعاجيب التي يمكن مشاهدتها، حيث يضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية نصفها معروض حاليا للجمهور من بينها المركب الشمسى للملك خوفو الذى يعد أقدم وأضخم قطعة خشبية فى تاريخ البشرية ويبلغ عمره نحو 4600 عاما.

وسيتمكن الزوار من مشاهدة عملية ترميم وتجميع المركب الجنائزي الثاني من خلال جدار زجاجي داخل المتحف، في تجربة تعليمية فريدة.

ترسيخ مكانته كأكبر متحف أثرى فى العالم

وأشارت إلى أن المتحف المصري الكبير نافذة حضارية على تاريخ الإنسانية بمساحة تتجاوز نصف مليون متر مربع والتصميم المعمارى للمتحف المصرى الكبير الفريد على هيئة هرم زجاجى حجرى، يواصل المتحف المصرى الكبير ترسيخ مكانته كأكبر متحف أثري فى العالم مخصص لحضارة واحدة ومركزا علميا وثقافيا يعيد إحياء مجد الفراعنة أمام أعين الزوار من جميع أنحاء العالم.

