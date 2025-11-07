نائب وزير الخارجية: غلق مقرات انتخابات النواب في إسرائيل ودول النزاعات المسلحة

18 حجم الخط

قال السفير نبيل الحبشي نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج إن هناك تنسيقا كاملا مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات مجلس النواب على أكمل وجه.

وأضاف السفير نبيل الحبشي أن التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بدأ قبل فترة طويلة من انطلاق العملية الانتخابية، حيث تم تدريب السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية على إجراءات التصويت والفرز وإدارة اللجان الانتخابية بما يضمن جاهزية المقار الانتخابية بالخارج.

وأشار الحبشي إلى أنه تم فتح عدد إضافي من اللجان لتيسير مشاركة المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى صناديق الاقتراع بسهولة، بينما أُغلقت بعض اللجان في دول محددة مثل إسرائيل وبعض المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وذلك لأسباب أمنية وخارجة عن الإرادة.

وأكد نائب الوزير أن وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات تعملان في تناغم تام لتأمين هذا الاستحقاق الوطني وضمان نزاهته مشددًا على أن المصريين بالخارج يمثلون جزءًا أصيلًا من العملية الديمقراطية وأن مشاركتهم في الانتخابات تعكس وعيهم الوطني وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة واستكمال المسار الدستوري.

وأشار إلى ربط عنوان كل ناخب ببطاقته القومية إلكترونيًا لضمان حصوله على ورقة الاقتراع الخاصة بدائرته الانتخابية وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وضمان دقة التصويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.