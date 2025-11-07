الجمعة 07 نوفمبر 2025
أخبار مصر

قرار جديد لتنظيم زيارة المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
قررت هيئة المتحف المصري الكبير، قصر حجز وشراء تذاكر الزيارة ليوم غد السبت 8 نوفمبر، وأيام العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع (الجمعة والسبت) على الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف فقط.

يأتي ذلك في ضوء الإقبال الكبير من الزائرين على المتحف المصري الكبير ووصول أعداد الزيارة اليوم الجمعة، إلى أكثر من السعة التشغيلية الكاملة المقررة للمتحف، مما استدعى إيقاف بيع التذاكر.

ووفقًا للقرار الجديد، سيتم وقف عمليات حجز وبيع التذاكر من شبابيك التذاكر بالمتحف خلال هذه الأيام المحددة، على أن تستمر كالمعتاد في باقي أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني وشبابيك التذاكر معًا طبقا للطاقة الاستيعابية للمتحف.

وأكدت الإدارة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تنظيم عملية الدخول وضمان تجربة زيارة متميزة وآمنة للزائرين، بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للمتحف، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الزائرين.

استقبال الزائرين بالمتحف المصري الكبير

وأضافت أن جميع الحجوزات المؤكدة مسبقًا عبر القنوات الرسمية سارية كما هي، وسيتم استقبال حامليها في مواعيدهم المحددة دون أي تغيير.

كما أعربت الإدارة عن شكرها وتقديرها لجميع الزائرين على تفهّمهم وتعاونهم، مشيدة بالحماس والإقبال الكبير الذي يعكس المكانة المرموقة للمتحف المصري الكبير كأحد أهم الصروح الثقافية والحضارية في العالم.

