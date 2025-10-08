الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحديد 15 أكتوبر لمحاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة واستعراض قوة بمنشأة ناصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 15 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة منشأة ناصر، والإعداد للتشاجر أمام محكمة جنايات القاهرة. 

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بقيام 3 اشخاص باتخاذ منطقة منشأة ناصر مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال المشاجرات واستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وممارسة البلطجة علي المواطنين.

على الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفر عن صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من تحديد مكان المتهمين وضبطهم

بمواجهتهم  اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازتهم أسلحة نارية عبارة عن 2 فرد خرطوش وذخيرة للإعداد لمشاجرة في المنطقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة منشأة ناصر مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: سلاح الجو شن غارات على معسكرات تدريب لحزب الله بلبنان

قناة إسرائيلية: بن غفير وسموتريتش طالبا نتنياهو بالعودة للقتال حال عدم تفكيك سلاح حماس

الأكثر قراءة

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

رسميا، الأهلي يعلن تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

بعد الإعلان الرسمي، تعرف على موعد الظهور الأول لـ"ياس سوروب" مع الأهلي

بعد تعيين “سوروب”، 3 مدربين يستعد الأهلي لتوديعهم

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

سعر الجنيه الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

ما الفرق بين ترتيب نزول القرآن وترتيب المصحف؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads