تحديد 15 أكتوبر لمحاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة واستعراض قوة بمنشأة ناصر

حددت محكمة جنايات القاهرة 15 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة منشأة ناصر، والإعداد للتشاجر أمام محكمة جنايات القاهرة.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بقيام 3 اشخاص باتخاذ منطقة منشأة ناصر مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال المشاجرات واستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وممارسة البلطجة علي المواطنين.

على الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفر عن صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من تحديد مكان المتهمين وضبطهم

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازتهم أسلحة نارية عبارة عن 2 فرد خرطوش وذخيرة للإعداد لمشاجرة في المنطقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

