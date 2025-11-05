الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سائق ميكروباص دهس طالبين في الخليفة

حادث، فيتو
حادث، فيتو
18 حجم الخط

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس قائد سيارة ميكروباص دهس طالبين ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر، في منطقة الخليفة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حادث تصادم بالخليفة


تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص، تبين أنه أثناء استقلال طالبين دراجة نارية قيادة أحدهما، فوجئا بسيارة ميكروباص تصطدم بهما، مما أسفر عن إصابتهما إصابات بالغة أودت بحياة قائد الدراجة النارية، بينما أُصيب الآخر، وفر السائق من موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة أسوان، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، مبررًا هروبه بخشيته من المساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

النيابة العامة نيابة الخليفة والمقطم منطقة الخليفة مديرية أمن القاهرة

الجريدة الرسمية