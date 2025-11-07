شبورة مائية تغطي سماء القاهرة والجيزة (فيديو)

18 حجم الخط

رصدت عدسة “فيتو” صباح اليوم الجمعة، ظهور شبورة مائية كثيفة على عدد من المناطق بمحافظتي الجيزة والقاهرة، خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى داخل العاصمة.

وأظهرت اللقطات التي التقطتها كاميرا “فيتو” انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر.



وفي السياق نفسه، كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على مختلف الطرق والمحاور السريعة، لمتابعة حركة السيارات وتقديم المساعدة لقائدي المركبات، وضمان انسيابية المرور وتجنب وقوع الحوادث نتيجة الشبورة المائية.

ودعت الإدارة السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية، مع استخدام الإضاءة الأمامية والانتقال بهدوء في الطرق المتأثرة بالشبورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.