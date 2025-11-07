الجمعة 07 نوفمبر 2025
شبورة مائية تغطي سماء القاهرة والجيزة (فيديو)

رصدت عدسة “فيتو” صباح اليوم الجمعة، ظهور شبورة مائية كثيفة على عدد من المناطق بمحافظتي الجيزة والقاهرة، خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى داخل العاصمة.

وأظهرت اللقطات التي التقطتها كاميرا “فيتو” انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر.


وفي السياق نفسه، كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على مختلف الطرق والمحاور السريعة، لمتابعة حركة السيارات وتقديم المساعدة لقائدي المركبات، وضمان انسيابية المرور وتجنب وقوع الحوادث نتيجة الشبورة المائية.

ودعت الإدارة السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية، مع استخدام الإضاءة الأمامية والانتقال بهدوء في الطرق المتأثرة بالشبورة.

