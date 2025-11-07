نفذوا 7 عمليات، سقوط عصابة سرقة الإسكوتر بمنشأة ناصر

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الإسكوتر بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وتنفيذ 7 عمليات بمنطقة منشأة ناصر.

سرقة الإسكوتر بمنشأة ناصر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات الكهربائية "سكوتر" بأسلوب "توصيل الأسلاك".



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئي النية (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما وبحوزتهما الدراجات الكهربائية المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

