الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نفذوا 7 عمليات، سقوط عصابة سرقة الإسكوتر بمنشأة ناصر

ضبط متهمين
ضبط متهمين
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الإسكوتر بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وتنفيذ 7 عمليات بمنطقة منشأة ناصر.

سرقة الإسكوتر بمنشأة ناصر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات الكهربائية "سكوتر" بأسلوب "توصيل الأسلاك".


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب،  وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئي النية (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما وبحوزتهما الدراجات الكهربائية المستولى عليها.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة الاسكوتر ب سرقة الاسكوتر بمنشأة ناصر سرقة الاسكوتر بمنشأة سرقة الاسكوتر منشأة ناصر سقوط عصابة سرقة الأسكوتر بمنشأة ناصر عصابة سرقة الأسكوتر بمنشأة ناصر

مواد متعلقة

تحديد 15 أكتوبر لمحاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة واستعراض قوة بمنشأة ناصر

الأكثر قراءة

بتروجت تختتم مشاركتها بمعرض "أديبك" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

انخفاض كبير في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025

مرموش ضد صلاح، موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف منها الطماطم والليمون وقفزة في البسلة

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

نزيف بالمخ وتركيب أنبوبة صدرية، تفاصيل حالة المطرب إسماعيل الليثي بعد حادث المنيا

الكاف يعلن رسميا موعد ومكان حفل الأفضل في أفريقيا 2025

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

تفسير حلم بيع السمك في المنام وعلاقته بالحصول على رزق حلال كثير

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الأولى لزيادة الرزق والبركة في الأولاد

المزيد
الجريدة الرسمية