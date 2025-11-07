الجمعة 07 نوفمبر 2025
حوادث

النيابة تعاين موقع انهيار عقار الموسكي

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو
عاينت نيابة الموسكي الجزئية موقع انهيار عقار خالٍ من السكان مكون من 3 طوابق دون وقوع أي إصابات.

انهيار عقار الموسكي

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بانهيار عقار خالٍ من السكان مكون من 3 طوابق كوم الشيخ سلامة من شارع الأزهر وأمام محل عطارة شهير بدائرة قسم شرطة الموسكي، وعلى الفور وجّه اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ.

 

انهيار عقار الموسكي<br alt=
انهيار عقار الموسكي
 
انهيار عقار الموسكي<br alt=
انهيار عقار الموسكي
 
انهيار عقار الموسكي<br alt=
انهيار عقار الموسكي
 

وبالفحص تبين حدوث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الموسكي دون وقوع إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

