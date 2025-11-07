شروط تناول الطفل الطعام بمفرده قبل عمر عام

الجمعة 07 نوفمبر 2025
الطفل الرضيع
تقديم الطعام للطفل الرضيع ضرورى من عمر 6 أشهر، لأن لبن الأم بعد هذا العمر لا يقدم العناصر الغذائية المهمة لنمو الطفل وصحته.

وتحرص الأم فى هذه المرحلة بتقديم الخضراوات المهروسة للطفل والفاكهة أيضا ثم ادخال باقى أنواع الطعام تدريجيا للطفل حتى عمر عام، وبعدها يتم تناول الطفل الطعام العادى لأفراد الأسرة.

شروط تناول الطفل الطعام بمفرده 

يقول الدكتور محمد صلاح شبيب، استشارى طب الأطفال، إن هناك شروطا لتناول الطعام الطعام بمفرده قبل عمر عام، منها:-

  • أن يكون الطفل اكبر من 9 أشهر.
  • وضع كمية قليلة من الطعام أمام الطفل.
  • عدم مزج أكثر من نوع من الطعام معا فيجب تقديم كل طعام بمفرده أولا ومع الوقت يتم مزج الأطعمة معا.
  • ممنوع الحلوى والسكر والملح قبل عام.
  • يمكن أن يتناول الطفل طعام الأسرة العادى بعد إتمامه عام من عمره.
  • يجب تقديم الطعام مهروس الطفل وتدريجيا غلظ قوامه حتى يعتاد الطفل بلع الطعام الصلب.
  • عدم تقديم الطعام ساخن جدا أو بارد جدا للطفل حيث يجب أن تكون حرارة الطعام معتدلة الطفل.
الطفل الرضيع 
الطفل الرضيع 
  • يجب عدم الإكثار من تقديم الماء للطفل فالاعتدال مطلوب، وأفضل شيء هو تقديم القليل من الماء بعد الوجبات.
  • ممنوع تماما إجبار الطفل على الطعام فيجب وضع الطعام أمام طفل أقبل عليه تدعه يأكل، لم يقبل عليه ممنوع إجباره.
  • ممنوع تناول الطفل الطعام أمام التلفاز أو الهاتف فيجب تناوله فى وهدوء بدون أى مؤثرات.
  • يمكن ترك الطفل يختار بين أنواع الطعام الصحية حيث نضع أمامه صنفان وهو يختار ما يحلو له.
txt

5 أكلات تساعد طفلك في الشفاء سريعا من نزلات البرد والإنفلونزا

txt

أسباب إصابة طفلك بالأمراض المعدية فى فصل الشتاء وطرق العلاج

