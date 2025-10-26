استخدمي البصل الأخضر بدلا من العضاضة لطفلك أثناء التسنين

مرحلة التسنين من أصعب المراحل التى يمر بها الطفل الرضيع وتعاني خلالها الأمهات كثيرا نتيجة كثرة البكاء للطفل لأن اللثة تؤلمه.

وتحرص بعض الأمهات فى هذه المرحلة على التخفيف عن الطفل ليستطيع النوم بهدوء على الأقل وتحسين مزاجه، وأبرزها إعطاء مسكن موضعى على اللثة.

ويقول الدكتور هانى عصام استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن مرحلة التسنين صعبة على الطفل حيث يعانى من آلام اللثة وارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشهية وأحيانا من إسهال واضطرابات النوم والمزاج ما يسبب بكاؤه باستمرار وتعانى الأمهات كثيرا خلال هذه الفترة بسبب عدم راحة الطفل التى تؤثر عليها.

نصائح للتعامل مع طفلك فى مرحلة التسنين

وأضاف عصام، أن على الأمهات التعامل مع الطفل بهدوء إذا كانت درجة حرارة الطفل مرتفعة نعطيه خافض حرارة، والإسهال عرض عادى سيزول ولكن إذا استمر يجب استشارة طبيب مختص، أما بالنسبة لآلام اللثة فيمكن عمل مساج للثة بقطعة شاش مبللة بالماء المثلج، ويمكن وضع بخاخ موضعي للطفل ويباع بالصيدليات وهو يهدىء الألم للطفل.

التسنين

العضاضة السيليكون الأفضل للأطفال

وتابع، ويمكن استخدام العضاضة السيليكون وليس الملونة لأن الألوان تدخل فم الطفل ويمكن أن تنقطع داخل فمه ورغم أنها آمنة إلا أنه يفضل السيليكون تحسبا لأى شيء وحفاظا على سلامة الطفل.

البصل الاخضر لعلاج آلام التسنين

وأوضح الدكتور هانى عصام استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الأفضل من كل ذلك البصل الأخضر، حيث نحضر البصل الأخضر ونقشره ونغسله جيدا ونجففه ونعطيه للطفل “يعضعض” فيه، فهو يعمل على تهدئة اللثة وتقديرها بشكل طبيعى وبدون أى أضرار جانبية.

